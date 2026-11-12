Hasan Sadıkoğlu seçim çalışmalarına köy ziyaretleriyle başladı

İskele Belediye Başkanı ve Ulusal Birlik Partisi İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek seçimler öncesinde İskele ve 21 köyü gezmeye başladı. Resmi propaganda sürecinin başlamasıyla birlikte sahaya inen Sadıkoğlu, ilk ziyaretlerini Boğaziçi, Ağıllar ve Altınova köylerine gerçekleştirdi.

Boğaziçi, Altınova ve Ağıllar köylerini ziyaret Sadıkoğlu ve İskele Belediyesi Meclis Üyesi adayları vatandaşlarla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de bölge halkının talep ve beklentilerini dinledi.

Sadıkoğlu, "Tecrübesi, hizmet anlayışı ve ekibiyle İskele’yi ve 21 köyü geleceğe taşımaya devam edeceklerini" söyledi. Sadıkoğlu, “İskele ve 21 Köy için hep birlikte çalışacağız” mesajını da verdi.

İskele ve köylerine 12 yılda yaptıklarının, yeni dönemde yapacaklarının teminatı olduğunu ifade eden Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu, güçlü kararlar ve icraatın ancak güçlü bir ekiple mümkün olabileceğini vurgulayarak “Halkın desteği en büyük gücümüz İskele’nin geleceğini de halkım ile birlikte şekillendiriyorum” dedi. Sadıkoğlu, halkın kendisine olan güvenini boşa çıkarmamak için çalışmaya, üretmeye ve İskele ve köylerini hak ettiği konuma getirene kadar da mücadele etmeye devam edeceklerini de söyledi.