"Kadına Yönelik Dijital Şiddet" konulu panel düzenleniyor
Avrupa Birliği’nin (AB) desteğiyle "Ekranın Ardında: Kadına Yönelik Dijital Şiddet" konulu panel düzenleniyor.
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Avrupa Birliği’nin (AB) desteğiyle "Ekranın Ardında: Kadına Yönelik Dijital Şiddet" konulu panel düzenleniyor.
AB Bilgi Merkezi'nden verilen bilgiye göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek panel, 25 Kasım Çarşamba günü 17.00–19.00 saatleri arasında KTÖS Konferans Salonu’nda yer alacak.
Ücretsiz yapılacak panelde, dijital şiddetin farklı boyutları, kadınlar üzerindeki etkileri ve mücadele yolları; bireysel deneyimler, hukuk, siber güvenlik, yapay zekâ ve Avrupa Birliği perspektiflerinden ele alınacak.
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Etiketler : panel, AB Bilgi Merkezi, Kadına Yönelik Dijital Şiddet