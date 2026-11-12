Rahvancıoğlu, Alsancak’ta bölge halkıyla buluştu, projelerini anlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, bölge ziyaretlerini sürdürerek projelerini içeren seçim broşürlerini vatandaşlara dağıttı.

Rahvancıoğlu, LAÇ Belediyesi Alsancak Bölgesi Personel Toplanma Alanı ile Alsancak Salhane Personel Toplanma Alanı’nı ziyaret ederek belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Ziyaretlerinde çalışanlarla sohbet eden Rahvancıoğlu, bölgeye yönelik projelerini içeren seçim broşürlerini paylaşarak görüş ve önerileri dinledi.

Lapta’nın Türk Mahallesi ve Aytoro mahallelerinde de vatandaşlarla buluşan Rahvancıoğlu, seçim broşürlerini dağıtarak projelerini bölge halkına tanıttı. Mahalle ziyaretleri boyunca vatandaşlarla sohbet eden Rahvancıoğlu, bölgenin ihtiyaçları ve beklentileri üzerine görüş alışverişinde bulundu.