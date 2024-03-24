Şekerli Peksemet ve Tavuk Dolma tarifi

Şekerli Peksemet (Kafes)

Adamızda her yerde bulabileceğiniz ve tüketimin bolca yapıldığı aynı zamanda da uzun süre boyunca bayatlamadan durabilen kimi yerde Peksimet olarak da bilinen bir ekmek türüdür Kafes veyahut Peksemet. Bu ekmek türünün hem şekerlisi hem de tuzlusu yapılmaktadır. Okumuş olduğum bir gazete yazısında sayın Yurdagül Akcansoy’un yazısına değinerek Kafes, göre eskiden bayram öncesinde arife gününde ailelerin birlikte hazırladığı kafesler, bayram günü gelen misafirlere ikram edilirmiş. Eskiden susamlar hazır paketlerde bulunmadığı için suyun bol bulunduğu Mesarya’da susamı da Mesaryalılar kendiler ekip yetiştirirmiş ve Kafes’lere bu susamlar ağartılarak kullanılırmış. Kafeslerin hazırlanmasından sonra bahçede bulunan fırınlarda pişirilirmiş. Bu arada fırın soğumaya bırakılır ve ılık olunca kafesler fırına tekrar konurmuş çünkü kafes kıtır kıtır olmalıydı. Eğer fırına konmazsa çörek gibi olurdu. Kafes yapımı oldukça zahmetli olsa da o dönem aile ve komşular arasında yapılan yardımlaşmalarla keyifli zamanlar geçirerek aile ve komşu bağlarının kopmaması sağlanırmış. Günümüzde de bu bağların hiç kopmaması dileğiyle sizlere Şekerli peksemet veya Kafes’i nasıl yaptığımı anlatmak isterim.

Malzemelerim:

Aldığı kadar ılık su

2 çorba kaşığı kuru maya Şeker

1 kilo sade un

125gr margarin

2 çay kaşığı vanilya

1 çorba kaşığı toz anason

1⁄2 kilo susam

100gr anason

50gr çörek otu

Nasıl hazırlıyorum?

İki bardak ılık suya mayayı ve iki çay kaşığı şekeri ekliyorum. Maya kabarıp köpük köpük olana kadar bir süre bekletiyorum. Büyük bir kabın içine unu, bir bardak şekeri, margarini, vanilyayı ve anasonu koyuyorum ardından kabaran mayayı da ekliyorum. Azar azar ılık su ilave edip hamur katı bir kıvama gelinceye kadar iyice yoğuruyorum.. Hamurun üstünü temiz bir havluyla örtüp kabarması için bir saat bekletiyorum. Fırınımı 200 dereceye ayarlayıp bekletiyorum. Susamı, anasonu ve çörek otunu bir tepside karıştırıp ıslatıyorum. Kabaran hamurdan tek tek parçalar alıyorum ve serçe parmağı kalınlığında 30-35 santim uzunluğunda şerit şeklinde hamur parçaları elde ediyorum. Elde ettiğim şerit hamurları halka veya kare haline getiriyorum. Daha sonrasında hamura kafes teli görüntüsü vermek için dört parça daha hamur yuvarlayıp şeklinin ortasına, ikisini yatay ve diğer ikisini de dikey olarak yerleştiriyorum. Bu işlemi, hamur bitene kadar devam ettiriyorum. Hazırlanan hamur kafesleri susamlı karışıma batırıyorum ve susamların yapışması için iyice bastırıyorum. Kafesleri yağlanmış siniye yerleştirip önceden ısıtmış olduğum 200 derecedeki fırında 20-30 dakika kadar veya pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Pişen kafes peksemetlerini dinlendirip soğuk servis yapıyorum.

Tavuk Dolma

Kıbrıs mutfağının özgün tatlarından biri olan tavuk dolma, lezzet ve şıklığı bir araya getiren bir başyapıt olarak sofraları süslüyor. Kıbrıs'ın eşsiz kültürel mirasıyla beslenen bu yemek, özenle hazırlanan iç harcı ve baharatlarıyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Bu hafta, tavuk dolmayı benim nasıl yaptığımı adım adım inceleyerek, bu lezzetli yolculuğa çıkacağız. Hem damaklarda bıraktığı izleri keşfederken hem de Kıbrıs mutfağının zenginliğine bir bakış atacağız.

Malzemeler

İki adet tavuk göğsü

Tuz

Karabiber

Galeta unu

Yağ

Bir adet yumurta

Bir kaç kaşık süt

Beşamel sos için;

2 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı un

Küçük bir kase garnitür

1 yemek kaşığı margarin

Tuz

Nasıl Yapıyorum?

İlk önce beşamel sosu hazırlamak için tavada margarini eritiyorum ve üzerine unu ekleyip, un kokusu alana kadar kavuruyorum. Sonra yavaş yavaş sütün tümünü ilave ederek koyulaşana kadar kaynatıyorum. Bu süreçte garnitürü de içerisine ekleyip ateşten alarak soğumaya bırakıyorum.

Ardından tavuk göğsünü (dondurulmuş olmamalı) altta folyo ve üstünde de buzdolabı poşeti olacak şekilde koyup vurarak inceltiyorum. Tavuğu inceltme işlemini sert bir tava ile yaklaşık 10 dakika boyunca yapıyorum, böylece yarım santimden ince ve geniş bir tavuk elde ediyorum.

İncelttiğim tavuğu tuz ve karabiber ile harmanladıktan sonra yapmış olduğum garnitürlü beşamel sostan birkaç kaşık (doluluk oranına göre) koyarak tavuğu alttaki folyo yardımıyla sarıyorum. Sonra yumurta ve birkaç kaşık sütü çırparak tavuğu önce yumurtaya ardından galeta ununa bulayarak paneliyorum. Isıtılmış yağın içine bırakıyorum. Tavuk dolmanın yanına patates de kızartıyorum.