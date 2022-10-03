“Şehir Planlama Dairesi’nin külliye ile ilgili hukuki işlem başlatması yasal zorunluluktur”

Ertuğrul SENOVA

Yapımına devam edilen ‘külliye’ inşaatına ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nın önceki başkanı Seran Aysal, “Bu inşaat gayrı yasaldır. Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, İnşaat Encümeni ve Çalışma Dairesi, bu gayrı yasallığa acilen müdahale etmesi yasal zorunluluktur. Buna müdahale etmeyip göz yuman makamlar yasal suç işlemiş olacaktır” dedi.

Külliye projesinin bir ‘devlet projesi’ olduğu, bu nedenle müdahale edilemeyeceği yönündeki iddiaların da asılsız olduğunu dile getiren Aysal, “Devlet projesi olması için, projenin tüm süreçlerinin Planlama ve İnşaat Dairesi’nden geçmesi gerekir. Ancak bu projenin, daireyle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu nedenle bu projeye devlet projesi diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Külliye inşaatına ilişkin faaliyetlerin bir kamu arazisinde devam ettiğine dikkat çeken Aysal, “Bu araziyi inşaat için ilgili firmaya kim teslim etti? Türkiye Cumhuriyeti’nin, buradaki bir malı bir başkasına verme, iş yaptırma yetkisi yok. Elçiliğin de böyle bir yetkisi yok. Sadece onay yetkisi bulunan, sembolik makam Cumhurbaşkanlığı’nın da böyle bir hakkı yok” dedi.

Söz konusu inşaat faaliyetleriyle ilgili yasal sorunlardan öte, “iradeye müdahale” sorununun yaşandığının altını çizen Aysal, “Maalesef, iradeye müdahale ve dayatma ile kendi ülkendeki ihtiyaçları belirleme önceliğine bile sahip olmayan ve davet eden bir yönetim anlayışı var” ifadelerini kullandı.

Aysal, “Daha kötüsü ve toplum olarak üzücü olan bu yaptıranları uyduruk Türkiye karşıtlığı yaftalamalarıyla normalleştirmeye çalışanlar hükümet etmektedir. Bu, kabul edilebilir değildir” dedi.

“Külliye, bir devlet projesi değil,”

Külliye projesinin bir devlet projesi olduğu ve müdahale edilemeyeceği yönündeki iddialarla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan KTMMOB eski başkanlarından Seran Aysal, “Bir devlet projesinin nasıl yapılacağı, hangi aşamalardan geçmesi gerektiği, yürürlükte mevzuatta açıkça yazıyor. Mevzuatı incelediğimizde, bu proje bir devlet projesi değildir” ifadelerini kullandı.

“Burada olan şu; bir firma bir kamu arazisine gidiyor ve kendi başına bir faaliyet yapıyor”

Devlet projelerini, Planlama ve İnşaat Dairesi’nin yürütmesi gerektiğini vurgulayan Aysal, “Eğer daire dıştan hizmet alacaksa bile her aşamasını kontrol eder, ihaleye çıkar, müteahhite teslim yapar, ödeme çıkarır, binayı teslim alır. Bu süreçlerin hiçbiri bu projede yaşanmıyor. Külliyenin, daireyle bir alakası olmadığından, bunun bir devlet projesi olduğunu söyleyemeyiz. Burada olan şu; bir firma bir kamu arazisine gidiyor ve kendi başına bir faaliyet yapıyor” şeklinde konuştu.

“İnşaat faaliyetlerinin sürdüğü araziyi firmaya kim verdi?”

İnşaat faaliyetlerinin sürdüğü araziyi söz konusu firmaya kimin verdiğini sorgulayan Aysal, “Hiçbir koşulda ve şartta, Türkiye’nin veya buradaki yetkililerinin, devletin malını bir başkasına verme, iş yaptırma hakkı yoktur. Hele hele sadece onay yetkisi olan Cumhurbaşkanlığı’nın hiç yoktur” dedi.

“Devleti yücelteceği söylenen binalarla, devletin yasaları; yani devlet yok sayılıyor”

Külliye projesiyle, devlete ait yasaların; yani devletin yok sayıldığını söyleyen Aysal, “Bir taraftan devlet yok sayılırken, bir taraftan da devletin yüceltileceği söylenen yapılar yapılması büyük bir çelişki. Kaldı ki hiçbir devlet binalarla yücelmez. Devletler; İradesi, bağımsızlığı, adaleti, özgürlükleriyle ve hukuk ilkelerini uyguladığı oranda yüceltmektedir” ifadelerini kullandı.

“Ancak bu yapıyla ilgili en önemli sorun gayrı yasallık değil; iradeye müdahaledir”

“Ancak bu yapıyla ilgili en önemli sorun gayrı yasallık değil” diyen Aysal, “Burada iradeye müdahale ve dayatma var. Kendi ülkesindeki ihtiyaçların önceliğini belirleme hakkına bile sahip olmayan ve müdahaleleri davet eden bir yönetim anlayışı var. Daha kötüsü de bu yapılanların uyduruk Türkiye karşıtlığı yaftalamalarıyla normalleştirmeye çalışanlar hükümet etmekte” şeklinde konuştu.

“Yasal görevlerini yerine getirmeyen kurumlar suç işlemiş olur”

Söz konusu “gayrı yasal” inşaatın faaliyetleriyle ilgili; Şehir Planlama Dairesi, Lefkoşa Türk Belediye, İnşaat encümeni ve Çalışma Dairesi’nin hukuki işlem başlatmasının yasal zorunluluk olduğuna dikkat çeken Aysal, şöyle devam etti:

“Bu gayrı yasal inşa faaliyetle ile ilgili; Şehir Planlama Dairesi, planlamaya aykırı olduğundan yaptırım bildirimi göndermesi ve hukuki işlem başlatması yasal zorunluluktur. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu gayrı yasallığa acil müdahale etmesi ve durdurması yasal zorunluluktur. İnşaat Encümeni ve Çalışma Dairesi’nin, bu gayrı yasal yürütülen işlemelere müdahale etmesi yasal zorunluluktur. “

Görevlerini yerine getirmeyip, inşaata müdahale etmeyen kurumların yasal suç işlemiş sayılacağını ifade eden Aysal, “Eğer müdahale edilmezse, bundan sonra herhangi bir faaliyete müdahale hakkına da emsal olarak müdahale etmeleri izah edilemez. Bu kurumlar kendi kendilerini inkâr etmiş olurlar” dedi.

“Toplumun önceliği Külliye değil”