“Şeffaf bir kurultay yaptık”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ahmet Savaşan, şaibe iddialarının gölgesinde gerçekleşen aday sıralama kurultayına ilişkin açıklama yaparak, dijital oylama sisteminin hem milletvekillerine hem de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerine tanıtıldığını ve oylama sürecinin YSK kontrolünde gerçekleştirildiğini söyledi.

Haber Kıbrıs’ta Hüseyin Ekmekçi’nin hazırlayıp sunduğu programa konuk olan Savaşan, kurultayda ilk kez elektronik ortamda oy kullanıldığını belirterek, dijital oylama sisteminin kurultaydan bir hafta önce milletvekillerine sunulduğunu ifade etti.

Sistemin kullanılmasına oy birliğiyle karar verildiğini kaydeden Savaşan, dijital oylama için Türkiye’nin en büyük siyasi partisine de hizmet veren, kendini kanıtlamış bir firmayla anlaştıklarını belirtti.

“YSK yetkilileri de sistemi inceledi”

Savaşan, söz konusu firmanın önce milletvekili grubuna, ardından YSK yetkililerine dijital oylama sistemini demo olarak tanıttığını ve bu aşamalarda herhangi bir itiraz yapılmadığını söyledi.

Kurultay günü oy kullanma işleminin YSK yetkililerinin kontrolünde gerçekleştiğini belirten Savaşan, oy kullanacak üyelerin kodlarının da YSK tarafından basıldığını ve mühürlendiğini kaydetti.

Toplam 25 bin kodun basılıp mühürlendiğini aktaran Savaşan, oy kullanan 8 bin 929 kişiye kodlarının verildiğini ifade etti.

Savaşan, oylama işleminin tamamlanmasının ardından kullanılan oy sayısının YSK yetkilileri tarafından kontrol edildiğini belirterek, yapılan sayım sonucunda da 8 bin 929 rakamına ulaşıldığını söyledi.

Savaşan, “Bu hususta tartışılacak bir konu kalmadı” dedi.

“Beş yıl önce de ikinci gelmiştim”

Kurultayda ikinci sırada yer almasıyla ilgili yapılan yorumlara da değinen Savaşan, beş yıl önce manuel olarak gerçekleştirilen seçimde de Lefkoşa bölgesinde ikinci geldiğini hatırlattı.

Kurultay sürecinde yaşananların kendilerini üzdüğünü ifade eden Savaşan, organizasyonun şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini savundu.

Savaşan, “Üyeler tarafından hiçbir itirazın olmadığı ve sonucun çıktığı güzel bir organizasyon yaptık” ifadelerini kullandı.