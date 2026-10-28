Bilgisayar Mühendisleri Odası'ndan yaş doğrulama mesajlarıyla ilgili uyarı



Bilgisayar Mühendisleri Odası, yaş doğrulama konulu mesajlarla ilgili dikkatli olunması uyarıda bulundu.

Oda'dan yapılan açıklamada, Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya dikkat çekildi. Sosyal medya hesabı açma sürecine yönelik Türkiye'de 1 Kasım'da hayata geçecek yönetmenlik altında yaş doğrulamanın zorunlu hale geleceği, bu süreçte sosyal medya yaş doğrulama mesajlarıyla kullanıcıların sahte internet sitelerine yönlendirme girişimleri olabileceği uyarısı yapıldı. Söz konusu yönetmenlik 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya hesabı açmasını engellemeye, 15-17 yaş grubuna ise yeni kısıtlamalar getirmeye yönelik bir düzenleme olarak biliniyor.

Açıklamada, “Yaşınızı hemen doğrulayın”, “Hesabınız bugün kapatılacak” veya “İşlemi tamamlamak için bağlantıya tıklayın” biçimindeki mesajların, parola, doğrulama kodu, kişisel bilgi veya banka ve kart bilgisi ele geçirme girişimleri olabileceği kaydedildi.

Türkiye'de 1 Kasım'da hayata geçecek düzenlemenin KKTC'de doğrudan yürürlükte olmayacağı ancak SMS, e-posta, WhatsApp ve sosyal medya mesajlarıyla KKTC'deki kullanıcıların da hedef alınabileceği belirtildi.

Sosyal medya hesaplarının 1 Kasım'da kapatılacağı yönündeki iddiaların da doğru olmadığı, geçiş süresinin 31 Mart 2027'de sona ereceği ifade edildi.

Açıklamada, dikkat edilmesi gereken durumlar ise şöyle sıralandı:

"Hesabınızın kapatılacağı söylenerek gönderilen bağlantılara tıklamayınız ve aciliyet oluşturan mesajlarla işlem yapmayınız. Sosyal medya hesabınıza, e-Devlet'e veya başka bir resmî hizmete mesaj içindeki bağlantıdan giriş yapmayınız. Adresi tarayıcıya kendiniz yazınız veya resmî uygulamayı doğrudan açınız. Parolanızı, SMS doğrulama kodunuzu, tek kullanımlık güvenlik kodunuzu ve banka veya kart bilgilerinizi hiçbir kişiyle paylaşmayınız. Şüpheli bir sayfaya bilgi girdiyseniz parolanızı güvenilir bir cihazdan hemen değiştiriniz, açık oturumları kapatınız ve iki aşamalı doğrulamayı etkinleştiriniz. Finansal bilgi paylaştıysanız bankanızla gecikmeden iletişime geçiniz. Çocukların bu tür mesajlarla karşılaştıklarında mesajı silmeden önce bir ebeveyne, öğretmene veya güvendikleri bir yetişkine göstermelerini sağlayınız."