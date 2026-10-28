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En fazla yağış Esentepe’de kaydedildi

En fazla yağış Esentepe’de kaydedildi

Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 18 kilogramla Esentepe’de kaydedildi.

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Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 18 kilogramla Esentepe’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Balıkesir’e 6, Doğancı’ya 4, Yeşilırmak’a 3, Ercan, Sipahi, Taşpınar ile Gemikonağı’na 2 kilogram yağış düştü.

Diğer bölgeler ise 0,1 ile 1 kg arasında yağış aldı.

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