En fazla yağış Esentepe’de kaydedildi
Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 18 kilogramla Esentepe’de kaydedildi.
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Ülkede son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 18 kilogramla Esentepe’de kaydedildi.
Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Balıkesir’e 6, Doğancı’ya 4, Yeşilırmak’a 3, Ercan, Sipahi, Taşpınar ile Gemikonağı’na 2 kilogram yağış düştü.
Diğer bölgeler ise 0,1 ile 1 kg arasında yağış aldı.
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Etiketler : yağmur, esentepe, Meteoroloji Dairesi