Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti Strasbourg’da toplantılara katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenen 51. Genel Kurulu ve komite toplantılarına katıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre heyette, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile Gönyeli-Alayköy Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu yer aldı.

Genel Kurul kapsamında düzenlenen komite toplantılarında Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar İzleme Komitesi’ne, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu İdari Komite’ye, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise Toplumsal Katılım ve İnsan Onuru Komitesi’ne katıldı.

2026-2031 dönemi önceliklerinin ele alındığı Genel Kurul’da konuşan Kongre Başkanı Gunn Marit Helgesen, Avrupa genelinde artan toplumsal gerilimlere dikkat çekti. Helgesen, bu gerilimlerin temelinde yaşam maliyetlerindeki artış, konut krizi, öğrencilerin ve gençlerin karşılaştığı güçlükler ile büyüyen eşitsizliklerin bulunduğunu belirtti.

Genel Kurul’un gündeminde, yerel ve bölgesel düzeyde demokratik gerilemenin erken tespiti ve önlenmesi, Ukrayna’nın yeniden inşası, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkının hukuki güvence altına alınması ve kıyı erozyonuyla mücadele konuları yer aldı.

Toplantılarda ayrıca yerel yönetimlerin dayanıklılığı, insan hakları ve özgürlükler ile Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki yerel ve bölgesel seçimlere ilişkin raporlar da ele alındı.