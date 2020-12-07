Şef Ali Hoca’nın eserleri CD’de toplanıyor

Kıbrıslı Türk Besteci ve Orkestra Şefi Ali Hoca’nın eserlerinin yer alacağı CD’nin hazırlanmasıyla ilgili protokol imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenen imza töreninde, protokole Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay ile Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar imza koydu.

CD’de Ali Hoca'nın Kıbrıs mitolojisinden ve Kıbrıs'taki eski kervanlardan esinlendiği ayrıca KKTC'de ilk kez kurulan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kuruluş heyecanının anlatıldığı makamsal ritimlerinin yanı sıra, Kıbrıs Halk Müziği ritim ve ezgi motiflerinden yararlanarak yazdığı besteleri yer alacak.

Kalgay: “Hoca’nın ilk CD’si olacak.”

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay imza töreninde yaptığı konuşmada bunun Ali Hoca’nın ilk CD’si olacağını kaydetti ve olağanüstü durumlarla karşılaşılan 2020 yılında böyle güzel bir projeyi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kalgay, CD projesinde, Kıbrıslı Türk sanatçıların yer alacağını ve Ali Hoca’nın, Trio, Quartet için yazdığı Oda Müziği eserlerinin yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yorumladığı 2 eserinin de olacağını ifade etti.