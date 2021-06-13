Sedat Peker tutuklandı mı?

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve belirli günlerde YouTube'da yayınladığı videolarla devletteki önemli isimlerle ilgili iddialarda bulunan Sedat Peker, bugün yayınlayacağını söylediği 10. videoyu yayınlamayınca sosyal medyada yakalandığına dair bazı iddialar gündeme geldi.

Gazeteci Barış Pehlivan, basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, Peker'in Dubaili yetkililerin daveti üzerine görüşmede olduğu ve yanında cep telefonunun bile olmadığı bilgisini aktardı.

Halk TV'de Özlem Gürses ise, Peker'in avukatları ile haber merkezinin görüştüğünü, avukatların yakalanma durumunun söz konusu olmadığını söylediklerini bildirdi.

Twitter'da 'Amygdala Society' adlı hesaptan "Sedat Peker bugün 06.50'de MİT operasyonu ile yakalandı" iddiasının ardından Peker'e yakın kaynaklardan 'henüz yakalanmadığına' yönelik açıklamalar yapıldı.

Barış Pehlivan kaynağından aldığı bilgiyi aktardı; "Bu bir gözaltı demektir"

Halk TV'de Peker'e yakın kaynaklardan aldığı bilgileri aktaran gazeteci Barış Pehlivan şu açıklamaları yaptı:

"İddia bir sosyal medya hesabında özellikle gündeme getirildi. O iddia yayılmaya başlandığı andan itibaren, yani Peker'in bir operasyon sonucu yakalandığı iddiası gündeme geldiğinden beri ben de kaynaklarıma soruyorum. Uluslararası bir operasyon yapılması gerekiyor. İlk edindiğim bilgi, Türk güvenliğinin peşinde olduğu ve yakalanmasına ramak kaldığına dairdi. Daha sonrasında Peker'e yakın olduğu bilinen bazı isimler var, örnek veriyorum Emre Olur. Özelliği ne? Peker'le ilişkisini saklamayan hatta kendisini basın danışmanı gibi lanse eden, en son Süleyman Özışık'ın Peker'le ilişkisine dair videoları paylaşan bir isim. İlk ulaştığımda şöyle bir iddiada bulundu. Doğruluğu teyit edilmemiş bir iddia. İlk iddiası şuydu, 'Ben geceden beri iletişim halinde değilim. Ulaşmaya çalışıyorum.' Daha sonraki görüşmede ise şöyle bir bilgi verdi. Bu da bir iddiadır.

Dedi ki 'Ben nerede olduğuna dair bilgi sahibi oldum. Dubaili yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda. Bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hala o görüşmede. Konuttakiler de tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Yanında telefonu yok. Paylaşım yapamıyor'. Ancak ben 'Bu bir gözaltı demektir' dedim. Gözaltı olmadığı iddiasında. 'Davet' kelimesini kullanıyor. Bana kalırsa bu bir gözaltıdır. Gözaltında olmadığını iddia ediyor. Türk yetkililerin devrede olmadığını iddia ediyor. Özetle şu an Türk yetkililer tarafından bir operasyona uğramadığını ama Dubaili yetkililer tarafından bir görüşme yapıldığı iddiasını benimle paylaştı. Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu Halk TV'ye konuştu. Yakalandı iddiasının doğru olmadığı iddiasını dile getirdiler. Ellerinde öyle bir bilgi olmadığını belirttiler."

Peker, 10. videosunu 'ara sıcak' olarak tanımladı; videoyu yüklemedi

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Korkut Eken, Mehmet Ağar, AK Parti Milletvekili Tolga Ağar, eski başbakan Binali Yıldırım ve oğlu Erkam Yıldırım ile gazeteciler Hadi Özışık, Süleyman Özışık, Veyis Ateş'in de aralarında bulunduğu birçok isimle ilgili videolar yayınlamış, çeşitli iddialarda bulunmuştu.

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de video yayınlayacağını duyuran ancak AB Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin sonrasına ertelediğini söyleyen Peker, son olarak söz verdiği 10. videoyu yayınlayamamıştı.

Twitter'da Peker'in sessizliği gündem oldu

YouTube dışında Twitter'ı aktif kullanmaya başlayan Sedat Peker, bugün paylaşım yapmayınca yakalandığı iddiaları gündem oldu