Ülkede yarın yapılacak ara seçimde 2 bin 83 polis görev alacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada yarınki Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi dolayısıyla, seçimin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi adına Polis Genel Müdürlüğü'nün tüm unsurları ile gerekli emniyet tedbirlerini aldığı kaydedildi.

Seçim günü sandıklar ile sandık alanlarında, seçim dolayısıyla oluşturulan ihtiyat polis ekiplerinde, günlük vatandaş şikayetlerini değerlendirmek ve sair polis görevlerini yerine getirmek amacıyla Polis Müdürlükleri ve bağlı karakollarda toplam 2083 polis mensubu seçim için görevlendirildi.