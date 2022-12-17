Seçim zamanı: Nasıl oy kullanacağız?

Ayşe GÜLER

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçim için son viraja girildi.

Siyasi partiler, seçim çalışmalarını hızlandırdı, gözler sandık gününe çevrildi.

Belediyelerin birleştirilmesinin ardından, ilk kez 28 yerine 18 belediye başkanının belirleneceği seçimde, seçmenler her belediye için meclis üyesi seçecek.

İlçeler bazında ihtiyar heyetleri de belirlenecek.

Vatandaşlar, milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimde de 3 farklı yöntemle oy kullanabilecek.

Seçmenler, ilk yöntem olarak yalnızca ‘mühür’ vurarak oy verebilecek.

İkinci yöntem olarak, sandık başına giden vatandaşlar mühür kullandıktan sonra her belediye için belirlenen meclis üyesi sayısının yarısı kadar tercih yapabilecek.

Örneğin, herhangi bir siyasi partiye mühür vuran bir kişi, Lefkoşa Türk Belediyesi belediye meclis üyeliği için belirlenen 26 adaydan 13’ü arasından tercih yapabilecek.

Seçmenler, 3’üncü ve son tercih olarak ‘karma’ yöntemle de oy kullanabilecek.

Buna göre; oyunu ‘karma’ şekilde kullanmak isteyenler seçmenler kesinlikle mühür kullanamayacak.

En az 2 siyasal parti adayları arasında veya 1 siyasal parti ile bağımsız aday veya adaylar arasında oy verebilecek.

İhtiyar heyeti üye sayısı…

Seçmenler, ilçeler bazında ihtiyar heyeti üyelerini de belirleyecek.

YSK’dan alınan bilgiye göre; Lefkoşa’da 208, Mağusa’da 220, Girne’de 224, Güzelyurt’ta 64, İskele’de 192 ve Lefke’de 52 ihtiyar heyeti üyesi seçilecek.

Köy ve mahallelerin çıkaracağı ihtiyar heyeti üye sayısının toplamı 960.

İlçe ilçe belediye meclis üyeliği…

Lefkoşa…

Lefkoşa İlçesi’nde Lefkoşa Türk Belediyesi için belediye meclis üyesi sayısı 26. Bu sayı Gçnyeli-Alayköy Belediyesi için 14, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi için ise 12.

Mağusa bölgesinde 6 belediye

Mağusa İlçesi sınırlarında ise 6 belediye bulunuyor.

Seçmenler, Mağusa Belediyesi için 18, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Mesarya Belediyesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi için ise 10’ar belediye meclis üyesi seçilecek.

Beyarmudu Belediyesi için 8, Tatlısu Belediyesi için belirlenen belediye meclis üyesi sayısı ise 6.

Girne…

Girne bölgesinde ise seçmenler 4 belediye için meclis üyesi belirleyecek.

YSK’dan yapılan duyuruya göre, Girne Belediyesi için 16, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi için 14 belediye meclis üyesi seçilecek.

Seçmenler, Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Dikmen Belediyesi’ne ise 10’ar belediye meclis üyesi seçecek.

Lefke ile Güzelyurt…

Güzelyurt’ta ise yalnızca Güzelyurt Belediyesi için 14 belediye meclis üyeliği seçimi yapılacak.

Lefke Belediyesi için 10 belediye meclis üyesi seçilecek.

İskele…

İskele bölgesinde 3 farklı belediyenin belediye başkanlarının yanı sıra meclis üyeliği seçimi olacak.

İskele Belediyesi belediye meclis üyeliği için 12 kişi seçilecek.

Erenköy-Karpaz Belediyesi ile Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi için ise 10’ar kişi seçilecek.

NASIL OY KULLANABİLECEĞİZ?

Seçmenler, ilk yöntem olarak yalnızca ‘mühür’ vurarak oy verebilecek. İkinci yöntem olarak, sandık başına giden vatandaşlar mühür kullandıktan sonra her belediye için belirlenen meclis üyesi sayısının yarısı kadar tercih yapabilecek. Örneğin, herhangi bir siyasi partiye mühür vuran bir kişi, Lefkoşa Türk Belediyesi belediye meclis üyeliği için belirlenen 26 adaydan 13’ü arasından tercih yapabilecek. Seçmenler, 3’üncü ve son tercih olarak ‘karma’ yöntemle de oy kullanabilecek. Buna göre; oyunu ‘karma’ şekilde kullanmak isteyenler seçmenler kesinlikle mühür kullanamayacak. En az 2 siyasal parti adayları arasında veya 1 siyasal parti ile bağımsız aday veya adaylar arasında oy verebilecek.

Belediye belediye meclis üyesi sayıları:

Lefkoşa Türk Belediyesi:26

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi:12

Gönyeli-Alayköy Belediyesi:14

Beyarmudu Belediyesi: 8

Gazimağusa Belediyesi: 18

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi:10

Mesarya Belediyesi 10:

Tatlısu Belediyesi: 6

Yeniboğaziçi Belediyesi: 10

Girne Belediyesi: 16

Çatalköy-Esentepe Belediyesi: 10

Dikmen Belediyesi: 10

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi:14

Güzelyurt Belediyesi: 14

Lefke Belediyesi:10

İskele Belediyesi: 12

Erenköy- Karpaz Belediyesi 10:

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi: 10

İhtiyar heyeti üye sayıları: