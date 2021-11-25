‘Seçim istihdamları’ kaosu

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Seçimlere iki gün kala yapılan istihdamlara imza koymadığım için görevimden alınacaksam bu beni mutlu eder” dedi.

Görevden alındığı iddia edilen Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, YENİDÜZEN’e konuştu. “Görevimin başındayım” diyen Dana henüz kendisine yapılan bir tebligat olmadığını dile getirdi.

Durumun yarın netleşeceğini ifade eden Dana, gelişmelere bağlı olarak detaylı açıklama yapacağını belirtti. Seçim yasakları öncesi istihdam iddialarına da işaret eden Dana, “Seçimlere iki gün kala yapılan istihdamlara imza koymadığım için görevimden alınacaksam bu beni mutlu eder” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun, KOOP iştirakleri Binboğa Yem Fabrikası ve Levazım’a seçim yasaklarına günler kala 25 kişilik istihdam gerçekleştirmek istediği, buna karşı duran Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın ise Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından görevden alınmasına karar verildiği iddia edilmişti.

“Burayı çiftlik olarak kullananların baskısıyla mı görevden alınacağım, bunu yarın göreceğiz”

Dana, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada özetle şunları anlattı:

“Bana yapılan tebligat yok, bana ulaşan bir durum yok. Benim asli görevim kooperatiflerin faaliyetlerini sürdürmesine imkan tanımaktır. Uzun bir dönemdir denetimlerden dolayı bazı kişiler rahatsız oldu. Disiplinli bir çalışma ortaya koydum, bu bozulmak istendi, dirayetli duruş gösterdim, göstermeye de devam edeceğim. Bu nedenle seçimlere iki gün kala yapılan istihdamlara imza koymadığım için görevimden alınacaksam bu beni mutlu eder.

Hala görevimin başındayım, çalışıyorum. Tebligat gelirse görevi tabi ki iade ederim.

Burayı çiftlik olarak kullananların baskısıyla mı görevden alınacağım, bunu yarın göreceğiz. Akabinde detaylı açıklamayı yapacağım.”