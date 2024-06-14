“Şebeke suyu ile yüzme havuzları doldurulursa cezai işlemleri uygulanacak”

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ülkedeki su sorunu hakkında açıklama yaptı.

Kırok, “Su imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu bu dönemde sizlerin de mevcut kaynaklardan gelen sunun kullanımına dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha buradan önemle hatırlatmak istiyorum. Gereksiz su kullanımı yapılmamalıdır. Şebeke suyu ile yüzme havuzlarının doldurulduğunun tespiti halinde gerekli cezai işlemleri uygulamak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Değerli bölge halkımız, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, KKTC Su İşleri Müdürü, Devlet Su İşleri Müdürü, Girne Belediye Başkanı ve LAÇ Belediyesi başkanının katılımıyla Tarım Bakanlığı'nda bugün bir toplantı gerçekleştirdik. Yapılan toplantıda su sorununa ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaparak, acil olarak alınması gereken önlemler üzerinde durduk. Tarım Bakanımız toplantıda, kısa vadeli çözümleri bir an önce gerçekleştirebilmek için konuyu hükümete taşıyacağını ve gerekli yardımları belediyelere yapmak için çözüm arayacağını söyledi.

Bizlerde ilgili tüm belediyelerimizle birlikte üzerimize düşeni yapıyor ve yapmaya devam edeceğimizi ilettik.

Çatalköy – Esenetepe Belediyesi olarak mevcut su kaynaklarının bölgelere yetmediği noktada bölgelerimize suyu ulaştırmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu yaşanan sorundan ötürü zor günler geçirdiğinizin bilincinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su imkanlarının oldukça kısıtlı olduğu bu dönemde sizlerin de mevcut kaynaklardan gelen sunun kullanımına dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha buradan önemle hatırlatmak istiyorum. Gereksiz su kullanımı yapılmamalıdır. Şebeke suyu ile yüzme havuzlarının doldurulduğunun tespiti halinde gerekli cezai işlemleri uygulamak zorunda kalacağız.

Kıymetli belde halkım,

Hükümetin vereceği destek ve belediyelerin yapacağı çalışmalarla su sorununu ortadan kaldırmayı hedeflediğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Belediye olarak başlattığımız ve üç aydır devam eden su kuyusu çalışmamız çeşitli sebeplerle aksadı. Bu çalışmalarımızı belediyemiz kendi öz kaynaklarından elde ettiği gelirle sürdürüyor.

Hepimize huzurlu bir hafta sonu diliyorum…