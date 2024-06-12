İsias Otel davasının 3’üncü duruşması Adıyaman Adalet Sarayı’nda başladı. Mahkemede konuşan otel sahibi Ahmet Bozkurt, müteahhit olmadığını, mal sahibi olduğunu savundu, söz konusu otelin 13 katlı bir yükü taşıyacak şekilde inşa edildiğini iddia etti.

İsias Otel’i en iyi şekilde yaptığını iddia eden Bozkurt, “Basit malzemelerle yapmadım” dedi. “Ben hiçbir yere kaçmayacağım, suçsuz insan kaçmaz” şeklinde savunmalarda bulunarak 1974 Kıbrıs Savaşı’na katıldığını iddia etti, “Savaştan bile kaçmadım, suçsuzum” açıklamalarında bulundu.

“Ben katil değilim, otel sahibiyim” şeklinde konuşan Bozkurt, hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmediğini söyledi.