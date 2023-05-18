Savaşan: “Engellilerimizin ilaç kurulu eziyetini sona erdirmeliyiz”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan engel durumunda herhangi bir değişiklik olmayan bireylerin devletten ilaç alabilmeleri için her yıl ilaç kuruluna girmek zorunda bırakılmalarını eleştirdi.

Savaşan, bu durumun engelli bireylere ek engel çıkarmakla birlikte, doktorlar ve sağlık sistemine de önemli ve gereksiz yük getirdiğini ifade etti.

Yapılan açıklamaya göre, Savaşan ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Nedime Serakıncı Engelliler Haftası kapsamında Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaret etti.

Savaşan, "Başbakan Ünal Üstel’in bu konudaki hassasiyeti ve kısa zamanda yapılacaklar listesine engellilerle ilgili açılımları koymuş olması umut vericidir. Bizler bu konuları gündemde tutmaya da bu konularda katkı koymaya da kararlıyız” diye konuştu.

Federasyon başkanı Derviş Yücetürk de yaptığı konuşmada engelli bireylerin her yıl ilaç kuruluna girmek zorunda bırakılmalarının çok büyük sıkıntılara yol açtığına işaret ederek, engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması için gerekli adımların atılmasını istedi.

Yücetürk bu adımları şöyle sıraladı; engelliler dairesinin kurulması, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası altında mevcut olan Derecelendirme Tüzüğü, İş Koşulları ve Nakdi Yardımlar Tüzüğü ile Hak ve Ödevler Tüzüğü’nün iyileştirilmesi, ulaşım, dolaşım ve erişim sorunlarının çözülmesi, kamuya zorunlu olan yüzde dörtlük engelli istihdamının yapılması, Cumhuriyet Meclisi’nden geçen BM Engelli Hakları Bildirgesi’nin uygulanması için gerekli tüzüklerin ivedilikle çıkarılması, engellilere gereken muafiyetlerin sağlanması gibi pek çok alanda adım atılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.