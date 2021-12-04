'Satranç sayesinde bireyler hayatta da başarılı oluyor'

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, satranç sayesinde öngörü kazanan bireylerin hayatta da başarılı olduklarını belirterek, tüm sporculara dostluk ve dayanışma içerisinde olmaları çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen satranç turnuvasında müsabakalarda yer alan sporcu ve federasyon yöneticileriyle bir araya geldi.

Kendisinin de genç yaşlarda satrançla yakından ilgilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, böylesine güzel bir etkinliği düzenleyen Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu yetkililerine, sponsorluğu için İş Bankası’na ve müsabakalarda yer alan sporcu ve ailelerine teşekkür etti.