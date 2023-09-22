“Satan veya devredenlerin hak sahiplik belgeleri iptal edilecek”

İçişleri Bakanlığı, kırsal kesim arsalarını satış veya devir yoluyla elden çıkaran kişilerin hak sahipliği belgeleri ve varsa yapılan sözleşmelerinin tek taraflı olarak fesh ve iptal edileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medyada arınma ihtiyaçlarını karşılamak için verilen kırsal kesim arsalarının satış yoluyla veya devredilme yöntemiyle elden çıkarıldığının görüldüğü ve bu durumun kamu vicdanını yaraladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca Devletin vermiş olduğu kırsal kesim arsalarına konut yapılmak suretiyle bir çok genç ve dar gelirli yurttaşlarımız göç etmeyip, bölgelerine kök salmasını sağlamak adına konut sahibi olmuştur.

Birçok bölgede de hak sahibi olan ihtiyaçlı ve dar gelirli gençlerimiz için konut yapımı amacıyla kırsal kesim arsa dağıtımı devam etmektedir.

Ancak son zamanlarda sosyal medyada bu Yasa kapsamında barınma ihtiyaçlarını karşılamak için verilen kırsal kesim arsalarının satış yoluyla veya devredilme yöntemiyle elden çıkarıldığı görülmekte ve bu durum kamu vicdanını yaralamaktadır.

Bu bağlamda Bakanlığımız tarafından kırsal kesim arsası alan hak sahiplerinin verilen kırsal kesim arsalarını satış veya devir yoluyla elden çıkarıldığının tespit edilmesi durumunda derhal Konut Edindirme İdaresince hak sahipliği belgeleri ve varsa yapılan sözleşmeleri tek taraflı olarak fesh ve iptal edilecektir.”