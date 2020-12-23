Sarayönü’nde küçük ve samimi bir ortam: Red Orange Kiosk

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lefkoşa Sarayönü’nde küçük, samimi ve insanların dinlenebilmesi için bir durak noktası olarak tasarlanan Red Orange Kiosk’un direktörleri Özdeş ve Mustafa Yaşın kardeşler, Hollanda ve Avusturya’nın başkenti Viyana’dan esinlenerek, böyle bir yeri tasarladıklarını söyledi. İşleri birlikte yürüten Yaşın kardeşler, kendi bahçelerinde ürettikleri narenciye ürünlerini gerek meyve olarak, gerekse sıkılmış vaziyette satıyor.

“Hollanda ve Avusturya’dan esinlendik ve burayı açtık”

Red Orange direktörü Mustafa Yaşın, Hollanda ve Viyana’dan esinlenerek bir yer tasarladıklarını belirterek, böylelikle hem ürünlerini pazarlayabildiklerini, hem de insanların dinlenebilmesi için, çevre dostu bir mekan tasarladıklarını söyledi.

Mustafa Yaşın, süreci şöyle anlattı:

“Güzelyurt bölgesinde narenciye bahçelerimiz var. Hem ürünlerimizi pazarlayabilmek, hem de Hollanda ve Viyana’da gördüğümüz ve onlardan esinlenerek ülkemize de bir Parklet (yaya durağı) olmasını istedik. Bu işe de 2016 yılının Nisan ayında başladık. Narenciye bahçelerimizden topladığımız meyveyi, burada gerek meyve suyu şeklinde, gerekse meyvenin kendisini pazarlıyoruz. Bunun yanında kahve çeşitlerimiz de bulunuyor. Küçük ve sıcak bir ortamımız var. Biz burayı dükkân kapalı olduğu zamanda da insanların gelip oturabileceği bir yer olabilecek şeklinde tasarladık. İnsanlar, buraya gelip, ille de bir şey almak zorunda değil. Burası bir dinlenme yeri olarak da kullanılabiliyor. Burayı hem barikat olmasından dolayı, hem de sokaktan geçerken durup soluklanabilmesi için tasarladık. İşletmemizi çevre dostu bir işletme olarak da tasarladık.”

“Sosyal sorumluluk projelerinde de bulunuyoruz”

Mustafa Yaşın, süreç içinde çeşitli sosyal sorumluluk çalışmaları yaptıklarını ve bunun devamının gelmesi için de çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Mustafa Yaşın şu noktalara değindi:

“Süreç içerisinde Vakıflar İradesi’nin ‘İyilik Gönüllüleri’ ile ilgili olarak bir çalışma yaptık. Bu konuda yapılan bir pazar vardı. Çocuklar orada bir şeyler üretip satabiliyordu ve böylelikle para kazanabiliyordu. Biz de çocuklara meyve suyu yapıp satmalarını sağladık. Onun dışında burada ufak çapta konserler yaparak, insanları motive etmeye çalıştık. Çocuk hakları konusunda bir projemiz daha var. Bununla ilgili bir komite var ve onlarla temasa geçtik. Proje kapsamında çocuk istismarına son vermek ve benzeri şeyler için bazı grafiti ve yazılar yazılacak.”

Yaşın kardeşler kendi bahçelerindeki narenciye ürünlerini toplayıp, müşterilerine taze ürün satıyor