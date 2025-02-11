Santorini depremleri için yanardağ alarmı

Yunan adaları Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde sallantılar kesintisiz şekilde devam ediyor.

5.3'lük son depremin ardından uzmanlar heyelanlara daha fazla dikkat çekerken Jeoloji Profesörü Avraam Zelilidis, depremlerin volkanik faaliyetlerle bağlantılı olduğunu, bölgede yeni bir volkan oluşumu ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Sismolog Gerasimos Papadopoulos da “İyimserlik açığı kapandı” diye yazdı. Büyük depreme hazırlanan Santorini'de son durum...

Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde kesintisiz hareketlilik devam ediyor.

Dün gece geç saatlerde 5.3 ve 5’lik çifte sarsıntının ardından 4 büyüklüğünde 4 deprem ve 3’ün üzerinde onlarca deprem daha meydana geldi.

Yunan yetkiliere göre bu, Kiklad bölgesindeki sismik dizinin başlangıcından bu yana meydana gelen en güçlü sarsıntı olarak kayıtlara geçti.

Jeodinamik Enstitüsü'ne göre depremin merkez üssü Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesiydi. Derinliği 17 kilometre olarak gerçekleşti.

Naftemporiki gazetesine göre Jeoloji Profesörü Avraam Zelilidis, depremlerin volkanik faaliyetlerle bağlantılı olduğunu, bölgede yeni bir volkan oluşumu ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

"HER TÜRLÜ SENARYO MASADA"

Şimdiye kadar yaklaşık 13 bin sarsıntının meydana geldiği sismik aktivitenin gelişimine ilişkin yeni veriler ortaya çıktı.

Sismolog Gerasimos Papadopoulos bir yazısında, “İyimserlik açığı kapandı” diye yazdı.

Yunanistan basınına göre dikkatler ayrıca Thera'daki toprak kaymaları haritasına çevrilmiş durumda.

Naftemporiki TV'ye konuşan Doğal Afetler Profesörü Costas Synolakis, her türlü senaryonun masada olduğuna dikkat çekti.