Şanslı Numara ‘ 030936 ‘

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Önay Solak tarafından satılan "030936" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "030936" numaralı bilete isabet etti.

15 Ocak çekilişi çıkana kadar

15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.