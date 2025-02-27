‘Şans eseri’ yaşıyoruz

Ertuğrul SENOVA

Trafik güvenliğini tehlikeye atarak, "Hem Başbakan Ünal Üstel'in evine hem de eşi adına kayıtlı iş hanına daha rahat dönülebilmesini" sağlamak amacıyla kesilen Jersey Bariyerleri ile ilgili iktidar, "şans eseri bu noktaları seçtik" açıklaması yaptı.

CTP'nin Çarşamba günü gerçekleştirdiği eylem sonrası Ünal Üstel, yanına; Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Lapta - Alsancak - Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu'nu da alarak dün sabah, kendi evi karşısındaki 'kesilmiş bariyer' önünde açıklama yaptı.

Üstel, evi önünde yaratılan ‘sözde’ kavşağın, “sokak sonundaki askeri alanla ilgili, askeri makamların talebi üzerine” yaratıldığını iddia etti ancak eşi adına kayıtlı iş hanı önünde kaldırılan bariyerlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Olayı protesto edenleri tehdit eden Üstel, “gereken neyse yapacağım” dedi.

Basın ‘açıklamasını’ takip eden YENİDÜZEN'in soru sorması hem Ünal Üstel hem de basın sorumlusu Ümral Volkan tarafından sözlü şekilde engellendi. O anlar YENİDÜZEN'in canlı yayınına yansıdı. Basın sorumlusu Volkan, “konsept gereği, soru kabul etmiyoruz” dedi.

Bölge halkıyla konuşan YENİDÜZEN, yolun inşa sürecinde kesik olmayan bariyerlerin, özellikle Başbakan'ın evi ve yatırımının olduğu iş hanı önünden kesildiğini, bu kapsamda trafik kazaları yaşanmaya başladığını belirtti.

Üstel’in emriyle yaratılan ‘sözde’ kavşakta kaza yapan Mustafa Mertkol, “bu nokta ya kapatılmalı ya da çember yapılmalı. Yapılmalı ki başka insanlar da kaza yapmasın” derken, Üstel’in karşı komşusu Necati Kahveci ise “Burada, haftada en az 1 kez kaza oluyor, bir çember yapılmalı, biraz daha ilerideki ise kapatılmalı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan elde edilen bilgilere göre, bariyerlerin kesilmesinin ardından her iki yolda, toplamda 7 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Lapta Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Bu iki nokta tamamen şans eseri seçildi”

Lapta Alsancak Belediye (LAÇ) Başkanı Fırat Ataser, bölgede yapılan yol düzenlemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ataser, Başbakan'ın evi önündeki bariyerin "askerin talebi üzerine" kesildiğini iddia etti. Ataser, YENİDÜZEN'in sorusu üzerine, Başbakan'ın eşine ait yatırımın önündeki bariyerin kesilme nedeninin ise "en kolay U dönüşü yapılacak yer" olduğunu öne sürdü.

Ataser, "Burası Başbakan’ın evinin önü değil, bir caddedir, sokaktır. Askere de ihtiyaç halinde çıkış yapabilmesi için kavşak düzenlemesi gerektiği söylendi. Aynı şekilde esnafın da bu yönde talebi oldu. İki çember arasında bir kavşak yapılması, ulaşımın zarar görmeden sağlanabilmesi için önemliydi" dedi.

Ataser, yine YENİDÜZEN'in "yani bu iki nokta tamamen şans eseri mi seçildi" sorusu üzerine "evet, tamamen şans" yanıtını verdi.

Bölgede yaşanan trafik kazalarına ilişkin gelen soruya da yanıt veren Ataser, "Burası halen inşaat halinde. Vatandaşlarımızın daha yavaş sürmesi gerekiyor. Trafiği yavaşlatmak adına bakanımızla da görüştük, buraya bir kamera sistemi yerleştirilecek. New Jersey bariyerlerini koymamız da iyi oldu, çünkü esnaf karşıdan karşıya geçişte sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Konu belediye meclisine kadar geldi ama benim için insan hayatı daha önemli. Yol tamamlandıktan sonra her şey daha düzgün olacak. İnşaat halindeki bir yol için 'burada kaza oluyor' demek bana göre doğru değil. Vatandaşlarımızın da daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

New Jersey bariyerlerinin belirli noktalarda kaldırıldığı yönündeki iddialara da değinen Ataser, "Yol uzun olduğu için ve geri dönüş yapılabilecek en geniş nokta orası olduğu için o bölgedeki New Jerseyler kaldırıldı" şeklinde konuştu.

Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Başbakan’ın evinin burada bulunması bir tesadüf”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı CTP gerçekleştirdiği eylemi “haksız ve mesnetsiz” bulduğunu söyleyerek, eylem öncesinde bilgi talep edilseydi böyle bir eyleme gerek kalmayacağını iddia etti.

Alsancak’ta üçüncü etap yol çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Arıklı, çalışmalar sırasında 3. Alay Birliği’nin kavşak düzenlemesi talebinde bulunduğunu ve askeri birliğin giriş-çıkışlarını kolaylaştırmak amacıyla bu düzenlemenin yapıldığını söyledi.

Başbakan’ın evinin burada bulunmasının bir tesadüf olduğunu iddia eden Arıklı, Nisan ayına kadar yola kamera ve ışıklandırma sistemlerinin ekleneceğini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel:

“Kimse kusura bakmasın”

Başbakan Ünal Üstel, sadece evi ve eşinin yatırımı önünde kesilen Jersey bariyerleri ile ilgili açıklama yaptı, hükümet olarak yarım kalan projeleri tamamlamaya kararlı olduklarını iddia etti. Konudan bağımsız ifadeler kullanan Üstel, "Biz, söz verdiğimiz gibi, nerede yarım kalan bir proje varsa Türkiye ile yapılan iş birliği protokolü ve kendi yerel kaynaklarımızı da zorlayarak sözlerimizi yerine getirmenin mutluluğu içinde icraat yapmaya devam ediyoruz" dedi. Üstel, "Belli ki buradan rahatsız olan arkadaşlar var. Kimse kusura bakmasın, biz halkın emrindeyiz. 2022 yılında hükümeti devraldım. Konuşmamaya, iş yapmaya gayret ediyoruz ama maalesef bundan rahatsız olanlar var. Kısmetse Temmuz-Ağustos’a kadar bu yol bitecek. Alsancak, Çamlıbel, Karşıyaka yolunu da bu sene bitireceğiz" diye konuştu. Yapılan protestolara da değinen Üstel, "Bu kavşakta talihsiz bir açıklama yapan CTP ilçe başkanı, aşağıda askeri taburun olduğunun farkında değil. Bu kavşaklar yapılırken böyle hassasiyetler de göz önünde bulunduruluyor. Böyle bir protestoya üzülürüm. Benim onun yaşı kadar politikada deneyimim var. Belli ki bu yoldan huzursuz olan arkadaşlar var ama sorsalar söylerdik, öğrenmenin yaşı yoktur" dedi.

Üstel’in “sözde” kavşağında kaza yapan Mustafa Mertkol:

“Ya kapatılmalı ya da bir çember yapılmalı”

Başbakanın evinin önünde yaratılan ‘sözde’ kavşaktan ‘U’ dönüşü yaptığı esnada, arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu kazaya karışan Mustafa Mertkol, söz konusu noktanın ya kapatılması ya da bir döner kavşak inşa edilmesi yönünde çağrıda bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Mertkol, 26 Ocak akşamı söz konusu noktadan döndüğü sırada, arkasından hızla gelen aracın, kendi aracına çarptığını anlattı.

Arkadan çarpan araç sürücüsünün yaralandığını belirten Mertkol, “Yolun o noktası sorunlu. Ya kapatılmalı ya da bir çember yapılmalı. Daha geçenlerde, yine aynı noktada büyük bir kaza oldu, az daha biri ölüyordu. Üç günde bir, büyüklü küçüklü kazalar yaşanıyor” dedi.

Hem kendisinin kazaya karıştığı hem de birkaç metre ileride, Başbakan Üstel’in eşine ait iş hanının önündeki ‘sözde’ kavşaklar nedeniyle kazaların meydana geldiğini belirten Mertkol, önlem alınması çağrısını yineledi.

Üstel’in karşı komşusu Necati Kahveci:

“Burada, haftada en az 1 kez kaza oluyor, bir çember yapılmalı”

Öte yandan, ‘sözde’ kavşağın bulunduğu noktanın karşısındaki apartmanda yaşam süren Necati Kahveci ise, “Burada, haftada en az 1 kez kaza oluyor. Özellikle bir tanesi çok büyüktü. Bir arazi aracı, ters dönmüştü” dedi.

Kahveci, yaklaşık 2 ay önce kaldırılan bariyerlerin yerine bir çember yapılması, ileride olanın ise kapatılması gerektiğini vurguladı.