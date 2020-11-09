Saner YDP'de

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Yeniden Doğuş Partisi’ni (YDP) ziyaret etti.

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşen Saner’e, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile UBP Milletvekili Özdemir Berova ve parti yetkilileri eşlik etti.

Görüşmede ayrıca YDP Genel Başkan Yardımcılarından, Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ile YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yer aldı.