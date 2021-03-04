Başbakan Ersan Saner, BRT’de yaptığı açıklamada, bütçe açığını kapamak için bir dizi tedbirlere gidilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti. Saner tedbirlerden birinin de hayat pahalılığının dondurulmasının olabileceğini kaydetti.

Saner ayrıca Mart ayının bütçe konusunda çok zor bir dönem olacağını belirtti.

Saner: “Ek mesaiyi masaya yatırma zamanı geldi”

Başbakan Saner ayrıca ek mesai konusunu da gündeme getirerek, ek mesai oranının fazla olduğuna işaret etti, konuyu masaya yatırma zamanının geldiğini kaydetti.

Bir soru üzerine Saner, ek mesai ücretlerinin dizayn edilebileceğini söyledi. Saner şöyle konuştu: “Dünya ve güney ile karşılaştırdığımızda manzara ortadadır. Tabii ki ek mesai olacak ama tasarruf da yapacağız. Zoruri ihtiyaçlar yapılacaktır ama artık ek mesai ücretlerini dizayn etmemiz yerinde olacaktır”

20 bin iş gücü kaybı var

Saner Ekim ayından bugün kadar olan sürede 20 bin iş gücü kaybı olduğunu söyledi. Saner bu kaybın yoğunluklu olarak turizm sektöründe çalışan yabancılar olduğunu ifade etti.