Saner: “DP ile yaklaşımımız çok iyi…”

DP'den Parti Başkanı Fikri Ataoğlu, Genel Sekreter Afet Özcafer, Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Tunçtaşlı ve Genel Başkan Danışmanı Çelebi Ilık, UBP heyetini kabul etti.

DP ile yaklaşımlarının çok iyi olduğunu ifade eden Ersan Saner, hükümet modellerine ilişkin geniş kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

DP’nin de UBP’nin ülkenin hükümetsiz kalmayacağı için şartları zorlayacağının görüldüğünü ifade eden Saner, DP’nin de kendi karar organlarında görüştükten sonra UBP’ye döneceğini kaydetti.

Ataoğlu: “Elimizi taşın altına koymaya hazırız”

Geniş kapsamlı bir hükümet beklentisini belirten DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, oluşacak icraat hükümetine de parlamentodaki tüm partilerin destek vermesi gerekliliğine değindi.

DP olarak oluşacak hükümetin, ülke için yararlı bir hükümet olması temennisini belirten Ataoğlu, ellerini taşın altına koymaya da, desteğe de hazır olduklarını kaydetti.