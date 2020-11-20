Saner: Bu akşam da deneyeceğiz

Ulusal Birlik Partisi Başkan Vekili Ersan Saner, hükümet kurma çalışmalarını bu akşam da sürdüreceklerini söyledi, "Bu yönde bir başarı olmazsa, yarın görevi iade edeceğiz" dedi.

Saner, 'Üçlü bir koalisyon hükümeti' kurulması yönünde bazı temasları olduğunu söyledi.

"Ya yarın yeni bir hükümet kuracağız ya da görevi iade edeceğiz" diyen Saner, UBP Kurultayı'nın da tüm bu süreçlerin tamamlanmasından sonra yapılacağını ifade etti.

Saner, bu açıklamaları UBP Parti Meclisi toplantısı sonrasında yaptı.

Görevi iade etmeleri halinde, yeni bir hükümet için CTP'ye görev verileceğini söyleyen Saner, "Eğer CTP'nin de denemesi sonuçsuz kalırsa, görevin yeniden bize verilmesi de olasıdır" dedi.