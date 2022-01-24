"Sandıkların yüzde 94'ünün sonuçları kesinleşti"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik 23 ocak seçimlerinde sandıkların yüzde 94'ünün sisteme girildiğini açıkladı.

Kanal SİM'e konuşan Şefik, YSK'nın açıkladığı sonuçlarda karma oyların da hesaplandığını belirtti. Geriye kalan yüzde 6'lık sandıklarda sayımın sürdüğünü kaydeden Şefik, Covid şartlarında bazı sandıklarda deneyimsiz personele görev vermek durumunda kaldıklarını söyledi ve bu zor koşullarda görev alan herkese teşekkür etti.

Narin Ferdi Şefik, bu sandık sonuçlarının da sisteme girilmesi ile hem partilerin milletvekili dağılımının, hem de seçimi kazanan adayların kesinleşeceğini bildirdi. Narin Ferdi Şefik bir soru üzerine 'partilerin çıkaracağı milletvekili sayısının son sandıklardan gelecek sonuçlarla değişme ihtimali olduğunu' da sözlerine ekledi.

YSK SONUÇLARINA SON TABLO

Tercih ve karmaların sayımı devam ediyor