"Avcılık, Atıcılık, Denizcilik ve Doğa Sporları Buluşma Günü" gerçekleştirildi

Girne bölgesindeki ilgili dernek, kulüp ve birliklerin organizasyonunda düzenlenen “Avcılık, Atıcılık, Denizcilik ve Doğa Sporları Buluşma Günü”, dün Girne Açık Pazar’da (Çarşamba Pazarı) gerçekleştirildi.

Avcılık, atıcılık, denizcilik ve doğa sporları alanlarında faaliyet gösteren dernek, kulüp ve birlikleri bir araya getiren ve gün boyunca devam eden etkinlikte, Grup Otantik konser verdi.

Etkinlik alanında kurulan stantlarda avcılık, atıcılık, denizcilik ve doğa sporlarına yönelik çeşitli ürünlerin yanında yiyecek ve içecek stantları da yer aldı.