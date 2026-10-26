Rahvancıoğlu, Akdeniz köyünde düzenlenen Ecolive Hasat Festivali’ne katıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Akdeniz köyünde düzenlenen 7. Ecolive Hasat Festivali’ne katıldı.

Zeytin hasadını, zeytinyağı üretimini ve yerel ürünlerin ön plana çıktığı festivalde vatandaşlarla bir araya gelen Rahvancıoğlu, festival alanını gezerek katılımcılarla sohbet etti. Festival kapsamında kurulan stantları tek tek gezen Rahvancıoğlu, yerli üreticilerle görüşerek ürünleri ve üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Bölgedeki üreticilerle sohbet eden Rahvancıoğlu, yerel üretimin desteklenmesi ve bölgenin tarımsal değerlerinin korunmasının önemine dikkat çekti.