Merit International’dan Sevgi Evi’nde çocuklara neşe dolu bir gün

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evi’nde düzenlediği etkinlikle çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Renkli aktiviteler, müzik ve eğlenceyle dolu organizasyonda çocuklar keyifli vakit geçirirken, birlik ve beraberliğin en güzel örnekleri sergilendi.

Meritta Club ekibi ve sevilen maskotları Meritta, Potin ve Adalım’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yüz boyama, balon oyunları ve çeşitli eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Yüzleri rengârenk boyanan çocuklar, balonlarla oynayarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Müzik eşliğinde dans edilip hep birlikte halaylar çekilirken, Sevgi Evi’nin bahçesi kahkahalarla şenlendi.

Etkinliğe Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, Sosyal İşler Koordinatör Yardımcısı Devrim Metin ve Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş da katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen yöneticiler, onların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu. Sevgi Evi’nde çocukların bakımını üstlenen Sevgi Evi anneleriyle de bir araya gelen ekip, samimi sohbetler gerçekleştirerek sıcak bir kaynaşma ortamı oluşturdu.

Organizasyon kapsamında Merit Park Hotel ve Merit Royal Diamond Hotel tarafından hazırlanan çeşitli ikramlıklar Sevgi Evi’ne ulaştırıldı. Çocukların, sevgi annelerinin ve Merit ekibinin bir araya geldiği buluşma, paylaşılan güzel anılarla sona erdi.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun farklı kesimlerine ulaşmaya ve çocukların hayatlarına değer katmaya devam ediyor.