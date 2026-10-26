Liderler yarın ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, yarın ara bölgede görüşecek. Liderler, iki toplumlu teknik komitelerin temsilcileriyle de bir araya gelecek.
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Kıbrıslı Türk Lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis, yarın ara bölgede görüşecek. Liderler, iki toplumlu teknik komitelerin temsilcileriyle de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman-Hristodulidis görüşmesi saat 11.00’da başlayacak.
İki lider, 12.00-13.30 saatleri arasında ise Kültürel Miras Teknik Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Sivil Toplumla İstişare Mekanizmasının Yönlendirme Komitesi ile bir araya gelecek.
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Etiketler : tufan erhürman, görüşme, Nikos Hristodulidis