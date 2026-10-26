GÜÇ-SEN, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında etkinlik düzenledi
Gümrük Çalışanları Sendikası, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla tüm bölgelerdeki kadın üyeleriyle birlikte pembe giyerek farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
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Gümrük Çalışanları Sendikası, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla tüm bölgelerdeki kadın üyeleriyle birlikte pembe giyerek farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.
Sendika Başkanı Ediz Kanatlı imzasıyla yapılan açıklamada, etkinliğin meme kanserine karşı farkındalık yaratmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, “Küçük bir dokunuş, büyük bir farkındalık” mesajı verilerek erken tanının hayat kurtardığı vurgulandı.
Sendika, “Sağlık için farkındalık, dayanışma için birlik! Birlikte farkındayız, birlikte güçlüyüz!” ifadeleriyle toplumsal duyarlılık çağrısında bulundu.
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Etiketler : güç-sen, Meme Kanseri