“Sandık kurulacak ve bu değişim yaşanacak"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis’te gerçekleştirilen eyleme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İncirli, eylemde yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başladığı konuşmasında, ülkede biriken sorunların ve toplumsal öfkenin görmezden gelindiğine dikkat çekti.

“Toplumun sesi duyulmadı”

Açıklamasında, eyleme binlerce kişinin katıldığını hatırlatan İncirli, “Eylemde yaralanan herkese geçmiş olsun. Binlerce insan meydana aktı. Kendilerine kulak asılmadığının farkındaydılar” ifadelerini kullandı. Hükümetin yaşananları umursamadığını ileri süren İncirli, yönetimin ne yapacağını bilmez bir durumda olduğunu iddia etti.

“Sorunlar yıllar içinde birikti”

İncirli, ülkedeki mevcut durumun bir anda ortaya çıkmadığını belirterek, yıllardır süren kötü yönetim anlayışının bugünkü tabloyu yarattığını dile getirdi. Kamu maliyesinin ciddi şekilde zarar gördüğünü savunan İncirli, “Yıllardır memleketi doğru düzgün yönetmedikleri için sorunlar birike birike geldi. Kamu maliyesini çoktan batağa sürüklediler” dedi.

Gençlerin gelecek hayali kuramaz hale geldiğini ifade eden İncirli, toplum genelinde büyük bir hayal kırıklığı ve öfke olduğunu söyledi.

“Hükümete güven kalmadı”

Hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlara da değinen İncirli, meselenin yalnızca belirli bir ekonomik düzenlemeyle sınırlı olmadığını vurguladı. “Mesele hayat pahalılığı ödeneğini durdurma girişiminden çok ötede. İnsanlar artık bu hükümete güvenmiyor” diyen İncirli, ekonominin birçok alanda durma noktasına geldiğini vurguladı.

Toplumun tüm kesimlerinin hükümet politikalarından olumsuz etkilendiğini kaydeden İncirli, bu sürecin yıllar içinde oluştuğunu ve bugünkü şartların bu nedenle ortaya çıktığını belirtti.

“Sandık tek çıkış yoludur”

İncirli, açıklamasının devamında hükümetin seçimden kaçtığını savunarak, “Sandıktan ve seçimden korkuyorlar. Kaçacak hiçbir yer kalmadığını anlamak zorundalar” ifadelerini kullandı. Mevcut öfkenin demokratik yollarla aşılabileceğini dile getiren İncirli, sandığın tek çözüm olduğunu vurguladı.

“Hükümet bir odanın içine saklandı, sindi ve kaldı. Artık kaçacak bir yerleri yok. Sandık er ya da geç kurulacak” diyen İncirli, daha yaşanabilir bir ülke hedefinin gerçek ve ulaşılabilir olduğunu ifade etti.

“Sandık kurulacak ve bu değişim yaşanacak"

Açıklamasının sonunda hükümete açık çağrıda bulunan İncirli, “Bu saatten sonra bizim çağrımız net. Sandık kurulacak ve bu değişim yaşanacak. Bu hakikati hükümetin de kabullenmesi gerekiyor” dedi.

Hükümetin toplum içine çıkacak durumda olmadığına dikkat çeken İncirli, hiçbir siyasetçinin bu noktaya düşmemesi gerektiğini belirtti.