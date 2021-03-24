Sanayi Odası: Hellim tescilinde belirsizlik var

“Hem ekonomik hem kültürel olarak toplumumuzu yakından ilgilendiren hellim konusunda siyasi hesapların bir kenara konmasını, sorunların teknik olarak ele alınıp, üreticilerimizin haklarının korunacağı, belirsizliğe yer vermeyen, sağlam bir hukuki zemine dayandırılan bir yol haritası oluşturulmasını istiyoruz.”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, ‘Hellim’in Avrupa’da tesciliyle ilgili belirsizlik olduğunu açıkladı, özellikle Avrupa Birliği kurumlarından “garanti” beklentilerini dile getirdi.



Kıbrıs adasının en önemli ekonomik ve kültürel değerlerinden hellimin, Avrupa Birliği’ndeki coğrafi tescili ve Yeşil Hat üzerinden Avrupa’ya ihracatını değerlendiren Sanayi Odası, “Son zamanlarda kamuoyuna yansıyan açıklamalar, hellimin Avrupa Birliği’ne ihracatının yakında başlayacağını müjdelese de, yıllardır bu süreçte kazanılan tecrübeler nedeniyle odamız gelişmelere temkinli yaklaşmaktadır” düşüncesini ortaya koydu.

“Hellim” tescil süreci hakkında bilgi veren Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 2007 yılından beridir Kıbrıslı Türk üreticilerin haklarını korumak için çalıştığını belirtti.



“KKTC ve TC’de coğrafi işaret tescil başvuruları yapılarak önemli ekonomik kazanımlar elde edilmiştir” diyen Sanayi Odası, Türkiye’de elde edilen hellim coğrafi işaret tescili sayesinde, Türkiye pazarında hellim adı altında satılan tüm ürünlerin adada üretilmesini sağladıklarını da belirtti.



Kıbrıs Türk Sanayi Odası, gelinen son aşamada, Avrupa’daki hellim coğrafi işaret tescili sürecinin sonlandıracağı ve hellimin Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden Avrupa’ya ihracat yapılmasının sağlanması için birtakım değişiklikler yapılacağını anımsattı, ancak kararların “yazılı olmadan” yetkilere iletildiğini duyurdu.



“Önümüzdeki sürecin nasıl işleyeceği yönünde Avrupa Birliği tarafından yapılan teklif, ciddi belirsizlikler içermektedir” iddiasını ortaya koyan Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 2015 yılında Kıbrıslı liderlerin “ortak mutabakat” sağladığını da anımsattı.



“Bu mutabakat, adada üretilen Hellimin, tarafsız ve bağımsız bir mekanizma olan Bureau Veritas tarafından denetlenmesi kararlaştırılmış, süreç ile ilgili bir nevi bir yol planı oluşturmuştur” diyen Sanayi Odası, sonrasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilgili firmayla tek yanlı işbirliği anlaşması yaptığını iddia etti.



Avrupa Birliği’ni kendilerine şeffaf bilgi aktarmamakla suçlayan Kıbrıs Türk Sanayi Odası, şu görüşünü de dile getirdi:



“Yine aynı mutabakata göre, hellimin Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatını sağlamak için tüzük içerisindeki engelin, tescilin yürürlüğe girmesiyle eş zamanlı olarak kaldırılması hedeflenmişti.

Geldiğimiz noktada ise, verilen sözlere rağmen, ilk önce Avrupa’daki hellim tescilinin tamamlanması, sonrasında ise ilgili diğer düzenlemelerin yapılacağı taahhüdü yapılmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından iletilen sözlü teklifte, üreticilerimiz için ciddi sıkıntılar yaratabileceğini düşündüğümüz diğer bir konu sağlık/hijyen kontrollerinin nasıl ve kim tarafından yapılacağı konusudur.”



Kıbrıs Türk Sanayi Odası, sağlık kontrollerinin Kıbrıs Cumhuriyeti uzmanları tarafından yapılacağı iddialarını da ortaya koyarken, “Denetimlerin nasıl tarafsız ve şeffaf şekilde gerçekleştirileceği, Kıbrıslı Türk üreticilerinin haklarının nasıl savunulacağı, oluşabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda bunların nasıl çözüleceğine dair somut bir mekanizma bulunmamaktadır” dedi.



“Süreç son zamanlarda siyasi bir malzeme haline getirilmiştir” diyen Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıslı Türk üreticilerin ürünlerini Avrupa’ya ihraç konusunda garanti istedi.



Kıbrıs Türk Sanayi Odası şu çağrıyı yaptı:

“Kıbrıslı Türk üreticileri temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olarak Odamız, ihracatımızın önemli bir bölümünü oluşturan ve hem ekonomik hem kültürel olarak toplumumuzu yakından ilgilendiren hellim konusunda siyasi hesapların bir kenara konmasını, sorunların teknik olarak ele alınıp, üreticilerimizin haklarının korunacağı, belirsizliğe yer vermeyen, sağlam bir hukuki zemine dayandırılan bir yol haritası oluşturularak çözülmesini talep etmektedir.”

Ledra Palace’ta ‘hellim’ açıklaması

Sanayi, süt üretimi ve hayvancılık alanında örgütlü kurumlar, hellim tescili hakkında açıklama yapacak.



Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası, 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 12:30’da Ledra Palace barikatında “Avrupa’daki hellim tesciline yönelik süreçle” ilgili bilgi verecek.



Örgütler şu açıklamayı yaptı:

AB’deki hellim coğrafi işaret tescili konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında üretici örgütlerin görüşlerini aktarmak,

AB Komisyonunun, hellimin iki toplumun ortak kültürel ürünü olduğunu unutmadan, hakkaniyetli, adil ve adadaki gerçeklere uygun şekilde karar almasını sağlamak adına basın açıklaması etkinliği düzenliyoruz.

Kıbrıslı Türklerin en önemli sosyo-ekonomik değerinden biri olan hellim, aynı zamanda ülkemizde yaşayan 55 binden fazla insanın doğrudan etkilemekte ve ihracatımızın ise %37,5’ini oluşturmaktadır.

Hellimin Kıbrıslı Türklere de ait olduğunu tüm dünyaya duyurmak için yapacağımız bu etkinlikte gerekli izinlerin verilmesi konusunda desteklerinizi saygılarımızla arz ederiz.