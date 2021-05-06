Sanayi Odası Başkanlığı Adayı Ali Kamacıoğlu: “Hedef, Oda vizyonuna yeni bir bakış açısı kazandırmak”

Sanayi Odası Başkanlığı Adayı Ali Kamacıoğlu, dün düzenlediği basın toplantısı ile adaylığını duyurdu, Sanayi Odası’nın vizyonuna yeni bir bakış açısı kazandırmak ve sanayimizin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını arttırmak misyonu ile yola çıktığını ifade etti.

“Bu yoldaki öncelikli vizyonumuz, güçlü sanayi odası ve verimli sanayi üretimi olacaktır” diyen Kamacıoğlu, 6 temel ilkesini de şu şekilde paylaştı: “Saygınlık, erişilebilirlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık, kapsayıcılık, yenilikçilik, iş birliğine açık olmak”.



Destekler ve programlar…

Bu ilkeler ışığında yola çıkarken sanayiciler için hazırladıkları destekler ve programları da açıklayan Kamacığlu; Mikro (küçük) işletmelere hızlı destek programı, Girişimcilik destekleri, Kobi Finansman destekleri, İşletme geliştirme destekleri ve Yerel üretici Kümeleme modelleri hedeflerini paylaştı.

Kamacıoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bu konudaki uzun soluklu deneyimlerimizi sanayi odamız için katma değere dönüştürmek istiyoruz.

Covid-19 nedeni ile büyük ekonomik kayba uğramış tüm esnafımızın yanında olacak finans modellerini belirledik.

İlk icraat olarak bu konuda çalışmalarımızı yürütüp sanayicimize can suyu olacak hibelerden faydalanmak İçin çalışma başlatacağız.

Sanayicimiz ve sanayimiz için Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile daha iyi bir iş birlikteliği kurarak,

Sanayimizin gelişmesi için çalışmalarımızı hızlandırıp, bölgesel sanayilerimizin kendi kendine yetebilen modellerle yönetilmesini sağlayacağız. Bu model sonucunda sanayi bölgelerinin alt yapısını, çevre temizliklerinin veya oluşan lokal sorunların kendi içinde çözülmesini hızlandırmış olacağız.

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi için yapılacak çalışmalarda, firmalarımızın çevre bölgelerdeki ekonomik aktörlerle rekabet edilebilir düzeye gelmesi hedeflenmektedir.

Çağdaş bir sanayi odası için sanayicilerin bürokraside oluşan işlemlerinin azaltılması hedeflenmektedir. Yerli üretimi arttırmak hedefindeyiz”.

Yönetim Kurulu adayları:

Daha önce hizmet etmiş ve eden başkanlar ve yönetim kurullarına da teşekkür eden Kamacıoğlu’nun Yönetim Kurulu adayı kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor :

Mustafa Betmezoğlu

Mustafa Ersözlü

Sıla Eziç Aktunç

Sercan Görgüner Bahçeci

Abdullah Emirzade

Atilla Bulancak

Hasan Kaymakam

Hüseyin Ruso

Mehmet Çıldır

Metin Yılgın

Nihat Yılmaz

Ergün Oza

Mustafa Togay

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YÖNETİM KURULU