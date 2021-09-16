Sanayi Odası: 2022’yi ihracat ve üretim yılı ilan ettik

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Sanayi Odası yeni yönetimi “İlk 100 Gün” başlıklı bir basın toplantısını düzenledi, “Ülkedeki refahı artırmak için üretim ve ihracatı artırmak şarttır” dedi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, dünyada en az ihracat yapan ülkelerden biri olduğumuzu belirterek, “Biz yeni seneyi ihracat ve üretim yolu ilan ediyorum” dedi

“Sanayi Meclis” hedefi ve “Hellim Eylem Planı”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın Lefkoşa Eziç’te yer alan basın toplantısında gelecek hedeflerine yönelik yapılan vizyon çalışmasının sunumu yapıldı.

“Yerli üretime tam destek çağrısı” yapılan sunumda, daha çok sektöre ulaşmak ve ortak hareket etmek için “Sanayi Meclisi” hedefi paylaşıldı.

İhracata yönelik yeni teşvik modellerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların da anlatıldığı sunumda, özellikle ülkedeki “akredite laboratuvar” ihtiyacına dikkat çekildi.

Hellimin, Avrupa Birliği ‘tescil’ standartlarına ulaştırılması için yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi, “Hellim Eylem Planı” hazırlandığı duyuruldu.

9 sanayi bölgesi temizlendi

Ülkede aktif 9 sanayi bölgesi olduğu belirtilen sunumda, tüm sanayi bölgelerinde yerel yönetimler ve özel sektör desteği ile temizlik çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Organize sanayi bölgelerindeki yarım inşaatların ekonomiye kazandırılması gerektiği de belirtilen sunumda, kanalizasyon altyapısı planlanmasının da şart olduğu ifade edildi.

Sanayi envanteri hedefi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Birleşik Krallık'ta ortak ofis kurması için çalışmalar yapıldığı açıklandı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu bir soru üzerine, şu anda 820 kayıtlı sanayi tesisi olduğunu, ancak çalışan sayısı ve diğer veriler hakkında hiç bir kurumun net bilgiye sahip olmadığını belirtti.

İhracat hedeflerinde “Hellim, Harup” olduğunu belirten Kamacıoğlu, özellikle sulu tarıma yönelik ihracat planlaması yapılması gerektiğinin altını çizdi.

‘Pandemide sanayiye yeterli destek verilmedi’

Pandemi döneminde sanayiye yeterli destek verilmediğini, dünyaya bakıldığı zaman bunun çok altlarda kaldığını belirten Kamacıoğlu, “sigorta prim desteği”nin tüm sektörlere eşitlikle verilmesinden yana taraf olduklarını belirtti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, bir başka soru üzerine, yurt dışına hellim ihracatının çeşitlendirilerek yapılması gerektiğini de ifade etti.

Hellimle ilgili uluslararası alanda girişimler yapacaklarını da belirten Ali Kamacıoğlu, bunun için danışmanlık hizmeti de aldıklarını belirtti.

“Yeni ve güçlü bir hükümet” beklentisi

“Çok iyi niyetli bir tavırla yeni bir hükümet bekliyoruz” diyen Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, siyasi istikrarın önemine dikkat çekti, güçlü bir hükümetle dört yıl boyunca çalışmak istediklerini söyledi.