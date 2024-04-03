Şampiyon Melekler Anıt Yarışması’nda birincilik ödülünü kazanan projenin teknik detayları görüşüldü

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Gazimağusa Belediyesi ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen “Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Melekler Anıtı Ulusal Mimari, Peyzaj ve Plastik Sanat Eseri Yarışması” Jüri Heyeti ile yarışmada birincilik ödülünü kazanan ekip, toplantı gerçekleştirdi.

KTMMOB'den verilen bilgiye göre toplantıya, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, Jüri Heyeti Başkanı Burhan Atun ile jüri üyeleri; Abide Başman Eryaşar, Ali Öznur, Ruzen Atakan, Raportör Nezire Özgece ve yarışmada birincilik ödülünü kazanan ekipten; Erhan Afşaroğlu ve Şelay Aykılıç katıldı.

Toplantıda, anıt yarışmasında birincilik ödülünü kazanan projede jüri tarafından tavsiye edilen değişiklik ve teknik detaylara ilişkin görüşler ile öneriler paylaşıldı.