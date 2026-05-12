710 gün kaçak yaşam sürdü

Kıbrıs’ın kuzeyinde “İzinsiz İkamet Etmek” suçundan tutuklanan MD.A.I. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Doğucan Akdeniz mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.05 raddelerinde giriş çıkış dökümü almak için Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube Amirliği’ne gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 710 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldığının belirlenerek, suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı hakkında ihraç yazısının yazıldığını, sonucun beklendiğini ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.