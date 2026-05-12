Değirmenlik Akıncılar Belediyesi yeni iş araçlarıyla ilgili ihale sözleşmesi imzaladı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi yeni iş araçlarıyla ilgili beş ihale sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 2 paletli ekskavatör, kazıcı yükleyici araç ihalesini Artesa Trd. Co. Ltd., 2’nci el greyder alımı ihalesini Machine Point Investment Ltd. ve su sayacıyla işletme yazılım alımı ihalesini Last Digital Ltd. kazandı.

İhale sözleşmelerine Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Artesa Trd. Co. Ltd. Direktörü Şaban Emre, Last Digital Ltd. Direktörü Polat Alper ile Machine Point Investment Ltd. Direktörü Salahi Malatyalı imza attı.

Açıklamada, Belediyenin su hizmeti, altyapı, yol yapım ve bakım çalışmalarında kapasiteyi artıracak yeni iş makineleriyle sahadaki çalışmalarını daha hızlı ve verimli şekilde yürüteceği kaydedildi.