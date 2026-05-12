İncirli: T izinlerinde adil ve şeffaf bir düzen sağlayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kıbrıs Havaalanı Yolcu Taşımacıları Derneği’ni kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, özellikle “T izinleri” konusunda yaşanan sorunlar ve sektörün karşı karşıya olduğu sıkıntılar ele alındı.

Dernek yetkililerinin sorun ve taleplerini dinleyen İncirli, “T izinleri” konusunun yasal boyutuyla değerlendirileceğini belirterek, adil, eşit ve şeffaf bir dağılımın sağlanmasının önemine dikkat çekti. Mesleğin sürdürülebilirliğinin korunması gerektiğini ifade eden İncirli, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Dernek Başkanı Oktay Kin ise dernek üyelerinin hiçbirinin “T izni” bulunmadığını, bu nedenle yüksek maliyetlerle kiralamak zorunda kaldıklarını ifade etti. İzinlerin popülist yaklaşımlarla dağıtıldığını söyleyerek, uzun süredir yapılan başvurulara rağmen izin alamadıklarını belirtti ve taleplerinin adil ve şeffaf bir sistem olduğunu da dile getirdi.

Görüşmede İncirli’ye Merkez Yönetim Kurulu Sivil Toplum Sekreteri Filiz Besim ile Merkez Yönetim Kurulu Örgüt Sekreteri Koral Aşam eşlik ederken, Dernek Başkanı Oktay Kin ve dernek üyeleri de hazır bulundu.