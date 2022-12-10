Salon ortasında giysileri yaktı

Girne'de bu sabah kaldığı evinin salonuna yığın haline getirdiği giysileri yanıcı madde dökerek yakan 57 yaşındaki D.T tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 57 yaşındaki D.T. Girne'de bu sabah 06.00 sıralarında evinin salonuna yığın halinde getirdiği giysilerin üzerine yanıcı madde dökerek, söz konusu giysileri ateşe verdi. Yangın sonucu ev içerisinde bulunan klima iç ünitesi, koltuk ve eşyalar yanarak zarar gördü.

Evi kundaklayan 57 yaşındaki D.T. ise olay sonrası tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.