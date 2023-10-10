Salıncaktan düşen çocuk beyin kanaması geçirdi
Mağusa'da dün bir çocuk parkında salıncakta sallanırken düşüp başını çarpan 8 yaşındaki Halil İbrahim Dolğun beyin kanaması geçirdi.
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Mağusa'da dün bir çocuk parkında salıncakta sallanırken düşüp başını çarpan 8 yaşındaki Halil İbrahim Dolğun beyin kanaması geçirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay dün saat 13.30 sıralarında Mağusa'da bir çocuk parkında meydana geldi.
8 yaşındaki Halil İbrahim Dolğun, salıncakta sallandığı sırada, dengesini kaybederek kauçuk parke zemin üzerine düşüp başını çarpası sonucu yaralandı.
Dolğun, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, beyin kanaması teşhisi nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek, Çocuk Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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