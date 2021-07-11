“Salgında en vahim, en tehlikeli noktaya ulaşıldı”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki COVID-19’un toplum içindeki yayılma hızını inceleyen, 30 yıldır Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türk Veri Mühendisi, Avustralya New South Wales Eyaleti Sağlık Bakanlığı Veri Bilimi Sorumlusu Dr. Yalçın Oytam, salgın sürecinin en vahim ve en tehlikeli noktaya ulaştığını belirtti.

Vakaların ciddi bir bölümünün Delta varyantıyla alakalı olduğunu ifade eden Oytam, söz konusu vaka oranının bu hızla seyretmeye devam etmesi halinde hastane kapasitesinin kısa sürede dolacağını kaydetti.

Oytam, “Türkiye, İtalya, Ispanya ve hatta Hindistan’da yaşananlar Kıbrıs’ta da vuku bulabilir” dedi.

Pfızer-Bıontech ve AstraZeneca aşılarının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu anlatan Oytam, Kıbrıs’ın kuzeyinde bu aşılarla yapılan uygulamanın yüzde 10 civarında olduğunu ifade etti.

Delta varyantıyla kapanmaya rağmen baş edemeyen bazı ülkeleri örnek gösteren Oytam, devlete, hükümete, tüm siyasilere ve toplum örgütlerine ciddi görevler düştüğünü vurguladı.

“Türkiye, İtalya, İspanya ve hatta Hindistan’da yaşananlar Kıbrıs’ta da vuku bulabilir”

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Temmuz’dan bu yana ülkede açıkladığı vaka seyrine göre değerlendirmelerde bulunan Oytam, YENİDÜZEN’e şu değerlendirmeyi yaptı:



“Aşağıdaki grafik, 10 Temmuz itibariyle Kuzey Kıbrıs’taki Covid19 toplum içi yayılma (üreme ) hızını gösterir. Kaynak, Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük vaka sayılarıdır.



Şu anda gerek üreme hızı (1.6) gerekse günlük vaka sayısı (130) açısından Kıbrıs’ın kuzeyi, salgın sürecinin en vahim, en tehlikeli noktasına ulaşmıştır.



Bu seyir devam ederse, vaka sayısı yükselir, ve gerek toplum gerekse sağlık çalışanları arasındaki düşük orandaki (etkin aşılarla) aşılanma da hesaba katılınca, hastane kapasitesi kısa sürede dolar. Türkiye, Italya, Ispanya ve hatta Hindistan’da yaşananlar Kıbrıs’ta da vuku bulabilir.

Büyük olasılıkla, vakaların ciddi bir bölümü Delta varyantıyla alakalıdır. Delta varyantı yeni bir mutasyon olup virüsün orijinal halinden hem çok daha bulaşıcıdır, hem de hastaneye yatırma oranı daha yüksektir. Örneğin orijinal varyantı başarıyla durduran Sydney şehri, İki haftadır kapanmasına rağmen hala delta varyantlı vaka sayısını düşürmeyi başaramamış, daha uzun süreli kapanmayla karşı karşıyadır.



Britanya ve İsrail’den gelen veriler Pfızer-Bıontech ve AstraZeneca aşılarının Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu göstermekte. Kıbrıs’ın güneyinde nüfusun %44 ü bu aşılarla iki doz aşı olmuşken, Kuzey’de bu oran belki de %10 un altındadır.

Bu noktada Devlet’e, Hükümet’e, tüm siyasilere ve toplum örgütlerine ciddi görevler düşmektedir.”