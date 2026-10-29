Salamis’te yılbaşı büyüsü: Eğlence, müzik ve unutulmaz anlarla dolu muhteşem bir şölen!

Günün ilk ışıklarından gecenin ilerleyen saatlerine kadar Salamis’in dört bir yanında müzik ve eğlence hiç eksik olmuyor. Lobi sahnesinde ruhunuzu dinlendiren zarif piyano melodileriyle güne huzurlu bir başlangıç yaparken, akşam saatlerinde canlı müzik gruplarının enerjisiyle ritmi yükseltiyoruz. Geleneksel fasıl gecelerinin sıcacık atmosferi, Gipsy Brothers ve La Fiesta gibi sevilen grupların hareketli ezgileriyle birleşiyor; dans, müzik ve eğlence dolu anlar tatilinize renk katıyor. Her köşesinde ayrı bir heyecan, her gecesinde farklı bir sürpriz barındıran Salamis’te, yeni yılın gelişini beklemek bile başlı başına bir keyfe dönüşüyor!

Yılın en parlak gecesi: Yıldızlar sahneye çıkıyor!

Ve nihayet, tüm yılın heyecanını tek bir gecede buluşturan o büyülü an geliyor! Yılbaşı gecesinde Salamis, görkemli atmosferi, eşsiz müzik ziyafeti ve unutulmaz sahne performanslarıyla adeta yıldızların geçidine ev sahipliği yapıyor. İki dev salonda aynı anda başlayacak bu muhteşem kutlama, misafirlerimize iki farklı sahnede, iki ayrı atmosferde, tek bir ortak heyecan yaşatıyor!

Gala Salonu’nda, Türk müziğinin güçlü sesi ve kendine özgü yorumuyla gönüllerde taht kuran Kibariye, dillere pelesenk olmuş şarkıları ve büyüleyici sahne enerjisiyle geceye damgasını vuruyor. Sevilen melodilere hep bir ağızdan eşlik edilirken, müziğin coşkusu tüm salonu sarıyor ve yeni yıl heyecanı doruklara ulaşıyor!

Selçuk Restaurant’ta ise sahne, enerjisi ve dinamik performansıyla dikkat çeken Grup Frekans’ın! Dillerden düşmeyen parçalar, ritmi yükselten yorumlar ve bitmeyen sahne enerjisiyle eğlence bir an olsun hız kesmiyor. Kahkahaların, alkışların ve dansın birbirine karıştığı bu özel gecede, yeni yıla unutulmaz anılarla adım atmanın mutluluğu yaşanıyor.

Saatler gece yarısını gösterdiğinde tüm gözler geri sayıma çevriliyor… Yeni yılın ilk saniyeleri coşkulu alkışlar, mutluluk dolu dilekler ve sevdiklerinizle paylaşacağınız sıcacık anlarla karşılanıyor. Üstelik eğlence burada sona ermiyor! Her iki salonda da müzik, ritim ve dans sabahın ilk saatlerine kadar devam eden nefes kesici disko partileriyle geceyi unutulmaz bir finalle taçlandırıyor. Çünkü Salamis’te yeni yıla merhaba demek, yalnızca bir kutlama değil, hafızalara kazınacak muhteşem bir deneyim demek!

Minik misafirlerimize özel, kocaman bir yılbaşı masalı!

Salamis’te yılbaşı büyüsü yalnızca yetişkinleri değil, küçük misafirlerimizi de sarıp sarmalıyor! Siz müziğin ve eğlencenin tadını çıkarırken, minik misafirlerimiz için Othello Bar’da rengârenk, neşeli ve masalsı bir dünya kuruluyor. Çocukların hayal gücünü harekete geçiren bu özel programda her an, kahkaha ve mutlulukla dolu bir maceraya dönüşüyor.

Sevimli Mickey ve Minnie maskotları eşliğinde mini diskoda doyasıya dans eden çocuklar, birbirinden eğlenceli çocuk şovlarıyla keyifli dakikalar geçiriyor. Lezzetli pasta ve kurabiye ikramlarıyla tatlanan bu büyülü gecede, Noel Baba’nın gelişi heyecanı doruğa taşıyor! Sürpriz hediyelerle sevinçleri katlanan minikler, gecenin sonunda sinema keyfiyle dinlenerek yılbaşı coşkusunu kendilerine özel bir masalla tamamlıyor.

Yeni yıla Salamis ayrıcalığıyla merhaba deyin!

Müziğin büyüsü, sahnelerin ışıltısı, dansın ritmi, çocukların neşesi ve sevdiklerinizle paylaşacağınız sıcacık anlar… Salamis’te yılbaşı tatili, her ayrıntısıyla mutluluğu çoğaltmak ve yeni yıla unutulmaz bir başlangıç yapmak için sizleri bekliyor.

Yeni yılın ilk anlarını yıldızlarla, müzikle ve mutlulukla karşılayın; Salamis’in büyülü atmosferinde anılarınızı ömür boyu hatırlayacağınız bir yılbaşı şölenine dönüştürün!