Alkollü bir sürücü tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Gemikonağı’nda bu sabahın erken saatlerinde 93 miligram alkollü olan Zehra Naz Mete (K-19), yönetimindeki PC 573 plakalı araçla Şehit Salahi Mehmet Sokak'ta dikkatsizce seyrettiği sırada, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yaptı. Araç, o esnada cadde üzerinde seyreden Cemil Arkan (E-43) yönetimindeki JA 512 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kazada yaralanan olmadı.

PC 573 plakalı araç sürücüsü Zehra Naz Mete, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Dikkatsizlik kaza getirdi

Gemikonağı’nda, dün, sürücü Osman Olgu (E-19), yönetimindeki NT 989 plakalı araçla Şehit Salahi Mehmet Sokak’ta dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, bir işletmenin önündeki kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.