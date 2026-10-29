Bakterili suya rağmen okulun 1 günlük ara talebine Eğitim Bakanlığı’ndan ret!

Lefkoşa'daki Atatürk İlkokulu’nda su deposunda tehlikeli oranda bakteri tespit edildi, Sağlık Bakanlığı deponun kullanıma kapatılması uyarısında bulundu, okul yönetimi 1 günlük tatil talep etti, Eğitim Bakanlığı ise sağlık krizine rağmen bu talebi reddetti.

Okul Müdürlüğü tarafından velilere gönderilen mesajda, çocukların Cuma günü çocukların okula mutlaka yanlarında yeterli miktarda içme suyu ile gönderilmesini istedi.

​Sağlık Bakanlığı: "Depo kullanıma kapatılsın"

​Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri tarafından Atatürk İlkokulu’nun su deposundan alınan numunelerin analiz sonuçları ciddi bir sağlık tehdidini ortaya koydu.

Yapılan tahlillerde suda yüksek oranda koliform bakterisi tespit edildi. Gelişme üzerine Sağlık Bakanlığı, mevcut su deposunun derhal kullanıma kapatılması gerektiğini resmi olarak bildirdi.

​Öğrencilerin içme suyu ihtiyacını karşılayan arıtma sisteminin doğrudan bu depodan beslenmesi nedeniyle, okuldaki arıtma suyunun da tüketilmesinin güvenli olmadığı açıklandı.

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"Okul genelinde su kesinlikle tüketilmemeli"

​Okul yönetimi tarafından velilere gönderilen bilgilendirme metninde, mevcut depodaki suyun klorlanarak dezenfekte edilmeye çalışıldığı, ancak bakterilerin tamamen temizlenip temizlenmediğinin henüz netleşmediği belirtildi. Bu sebeple okul genelinde suyun kesinlikle tüketilmemesi ve tuvaletler haricinde hiçbir amaçla kullanılmaması istendi.

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Müdürlük tatil istedi, Bakanlık reddetti

​Okul İdaresi, yaşanan sağlık riskini bertaraf etmek, yeni bir su deposu inşa etmek ve gerekli altyapı çalışmalarını tamamlayabilmek adına Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak okulun tatil edilmesini talep etti. Ancak bakanlık yönetimi, okul yönetiminin bu acil tatil talebini reddederek eğitime ara verilmeden devam edilmesi yönünde karar bildirdi.

​Bakanlığın ret kararı üzerine velilere acil çağrıda bulunan Okul Müdürlüğü, çocukların okula mutlaka yanlarında yeterli miktarda içme suyu ile gönderilmesini istedi.

​Yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü okulda, öğrencilerin el yıkama ve hijyen ihtiyaçlarını karşılarken bakterili suya temas etme riski velileri ayağa kaldırırken, okul idaresinin sorunun çözümü için girişimlerini sürdürdüğü kaydedildi.