Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), akademisyenlerin sözleşmeleri ile akademik statülerine ilişkin yaşanan sorunlar nedeniyle eylem yapacağını duyurdu. Sendika, 30 Ekim Cuma günü saat 13.00’te DAÜ Rektörlüğü önünde eylem ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

DAÜ-SEN’in yazılı açıklamasında, temmuz ayından bu yana Rektörlük ve Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile 65 yaşını dolduran akademisyenlerin sözleşmelerinin uzatılmaması ve Kıdemli Öğretim Üyesi ile Seçkin Profesör statülerine ilişkin konularda görüşmeler yürütüldüğü, ancak sonuç alınamadığı belirtildi.

“Mevzuata aykırı uygulamalar var”

65 yaşını dolduran akademisyenlerin sözleşmelerinin uzatılmamasının Toplu İş Sözleşmesi’ne ve Akademik Personel Kadro ve Çalışma Tüzüğü’ne aykırı olduğunu savunan DAÜ-SEN, Kıdemli Öğretim Üyesi ve Seçkin Profesör görevlendirmelerinde ise mevzuatta bulunmayan kriterlerin kullanıldığını ileri sürdü.

Söz konusu kriterlerin kişiden kişiye farklı uygulandığını kaydeden sendika, bu yaklaşımın Toplu İş Sözleşmesi ve mali sürdürülebilirlik ilkeleriyle bağdaşmadığını, akademisyenleri belirsizlik içinde bıraktığını ifade etti.

“Dönem ortasında öğretim üyeleri değiştirilebilir”

2026-2027 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde ara sınavların başladığına dikkat çekilen açıklamada, Rektörlüğün önerisiyle VYK tarafından bir karar alındığının öğrenildiği belirtildi. Bir hafta önce alındığı ifade edilen kararın henüz fakülte dekanları ve bölüm başkanlarıyla paylaşılmadığı kaydedildi.

DAÜ-SEN, söz konusu karara dayanılarak fakültelerin onay verdiği birçok akademisyenin statüsünün kabul edilmeyeceğinin ve yerlerine başka öğretim üyelerinin görevlendirilmesinin isteneceğinin beklendiğini açıkladı.

Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde üniversite tarihinde ilk kez dönem ortasında ders veren akademisyenlerin değiştirilmesinin isteneceğini savunan sendika, böyle bir uygulamanın akademik ciddiyet ve kurumsal işleyişle bağdaşmayacağını, en büyük zararı öğrencilerin göreceğini belirtti.

“Yönetim kendi değerlerine uymalı”

DAÜ’nün temel değerleri arasında adil ve eşitlikçi, şeffaf ve hesap verebilir olmanın yer aldığını hatırlatan DAÜ-SEN, aynı statü için kişiye göre farklı kriterler uygulanmasının adil olmadığını, kararların gerekçelerinin açıklanmamasının da şeffaflık ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Fakültelerin verdiği onayların dönem ortasında yok sayılmasının akademik özgürlük ve demokratik yapı ilkeleriyle çeliştiğini belirten sendika, kendilerinin muhatap alınmamasının da çok seslilik anlayışına aykırı olduğunu vurguladı.

Üniversiteye yıllarını veren akademisyenlere yönelik bu yaklaşımın insan odaklılık, aidiyet ve dayanışma değerleriyle örtüşmediğini kaydeden DAÜ-SEN, üniversite yönetimine kendi açıkladığı değerlere uygun hareket etme çağrısı yaptı.

DAÜ-SEN’in talepleri

Sendika, yaşanan sorunların çözümü için açık ve gerçek bir diyalog sürecinin yeniden başlatılmasını istedi. Fakültelerin ve bölümlerin talepleri doğrultusunda, daha önce olduğu gibi mevzuata, Toplu İş Sözleşmesi’ne ve akademik değerlere uygun çözümler üretilmesi çağrısında bulunan DAÜ-SEN, keyfi ve tutarsız uygulamalardan derhal vazgeçilmesini talep etti.

DAÜ-SEN, tüm üyelerini 30 Ekim Cuma günü saat 13.00’te Rektörlük önünde gerçekleştirilecek eyleme katılmaya ve üniversiteye birlikte sahip çıkmaya davet etti.