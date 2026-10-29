Aytül Özdil: “İnmede her dakika önemli”

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği (KTFD) Yönetim Kurulu Üyesi Aytül Özdil, inmeye zamanında müdahalenin hayat kurtardığını, rehabilitasyona zamanında erişimin ise yaşam kalitesi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Özdil, 29 Ekim Dünya İnme Günü nedeniyle açıklama yaptı. Dünya İnme Örgütü'nün “Her Dakika Önemli" (Every Minute Counts) ve "Hızlı Davran" (ActFAST) çağrısını desteklediklerini ifade ederek, yüzde ani kayma, kolda güçsüzlük veya konuşmada bozulma belirtilerinden herhangi birinin görülmesi halinde vakit kaybedilmeden ambulans çağrılması uyarısında bulundu.

Ani denge kaybı ve görme değişikliklerinin de inmenin habercisi olabileceğini vurgulayan Özdil, belirtilerin kendiliğinden geçmesinin acil değerlendirme ihtiyacını ortadan kaldırmadığını söyledi.

İnme sonrasında hareket, denge, duyu ve iletişim becerilerinin etkilenebileceğini belirten Özdil, inme tedavisinin ayrılmaz parçası olan rehabilitasyona uygun zamanda başlanması, fizyoterapistlerle sağlık profesyonellerinin süreci iş birliğinde yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Aytül Özdil, rehabilitasyon hizmetlerine erişimin hastaneden çıkışla sona ermemesi ve yalnızca kişinin veya ailesinin imkânlarına bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği olarak ihtiyaç sürdüğü sürece erişilebilen, kişinin yaşadığı yerden ve ekonomik koşullarından bağımsız, sürekliliği bulunan rehabilitasyon hizmetlerini savunduklarını anımsatan Özdil, “Bir hayatı kurtarmak için gösterdiğimiz özen, o hayatın devamına da eşlik etmeli” dedi.