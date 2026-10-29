Yakın Doğu İlkokulu’nda dijital güvenlik eğitimi

Çocukların günlük yaşamında giderek daha fazla yer edinen internet, sosyal medya ve yapay zeka uygulamaları, sundukları fırsatların yanı sıra çeşitli riskleri de beraberinde getiriyor. Öğrencilerini akademik başarılarının yanında günlük yaşamda ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerle de donatmayı hedefleyen Yakın Doğu İlkokulu, dijital güvenlik konusunda önemli bir farkındalık etkinliği düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirilen seminere, Yakın Doğu İlkokulu’nun 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencileri katıldı.

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ tarafından verilen “Dijital Dünyada Güvende Kal! Bilinçli, Güvenli ve Doğru İnternet Kullanımı” başlıklı seminerde, çocukların internet ortamında karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklerden korunmanın yolları, yaşlarına uygun örneklerle anlatıldı.

Seminerde; dijital mahremiyet, dijital ayak izi, kişisel verilerin korunması, yapay zeka, deepfake teknolojisi, sahte dijital kimlikler ve çevrim içi yabancılar gibi güncel konular ele alındı. İnternette karşılaşılan her bilginin doğru, her fotoğrafın veya videonun gerçek olmayabileceğine dikkat çekilirken, çocuklara kişisel bilgilerini korumanın ve şüpheli durumlarda güvendikleri yetişkinlerden destek almanın önemi aktarıldı. Dijital dünyanın yalnızca tehlikelerden oluşmadığının da vurgulandığı seminerde, teknolojinin doğru ve bilinçli kullanıldığında eğitimden iletişime kadar pek çok alanda önemli fırsatlar sunduğu belirtildi.

Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar:

“Çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz”

Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, öğrencilerin akademik gelişimleri kadar günlük yaşamda karşılaşabilecekleri durumlara hazırlıklı olmalarını da önemsediklerini belirterek, “Çocuklarımızın yalnızca derslerinde başarılı olmalarını değil, karşılaştıkları durumları doğru değerlendirebilen, sorgulayan ve bilinçli kararlar verebilen bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. Dijital dünya artık çocuklarımızın yaşamının ayrılmaz bir parçası. Bu nedenle interneti ve teknolojiyi doğru kullanmayı öğrenmeleri de eğitim süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor” dedi.

Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri tanımalarının ve gerektiğinde yardım istemekten çekinmemelerinin önemine değinen Fatma Coşar, “Amacımız çocuklarımızı dijital dünyadan uzaklaştırmak ya da onları korkutmak değil; bu dünyanın sunduğu olanaklardan güvenle yararlanabilecekleri bilgi ve becerileri kazandırmak. Yaşlarına uygun örneklerle gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, öğrendiklerini günlük yaşamlarına aktarmaları açısından da büyük önem taşıyor. Yakın Doğu İlkokulu olarak çocuklarımızı hayata hazırlayan eğitim anlayışımız doğrultusunda farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ:

“İnternet kötü değildir, önemli olan onu nasıl kullandığımızdır”

Seminerde internetin çocuklara sunduğu olanakların doğru değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erinç Erçağ, “İnternet kötü değildir, önemli olan onu nasıl kullandığımızdır. Oyun, video, eğitim, iletişim ve yapay zeka gibi pek çok alanda çocuklara önemli fırsatlar sunuyor” dedi.

Dijital ortamda yapılan paylaşımların kalıcı izler bırakabileceğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Erçağ, “Bir içerik paylaşmadan önce kimin göreceğini, neden paylaştığımızı ve ileride bu paylaşımın karşımıza çıkmasının sorun oluşturup oluşturmayacağını düşünmeliyiz” ifadelerini kullandı. Kişisel bilgilerin korunmasının dijital güvenliğin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Erçağ, çocukların internette karşılaştıkları içerikleri sorgulamalarının da büyük önem taşıdığını söyledi.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte gerçek ve sahte içerikleri ayırt etmenin giderek zorlaştığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Erçağ, “Yapay zeka her zaman doğru bilgi vermeyebilir, internette görülen her fotoğraf veya video gerçek olmayabilir ve çevrim içi ortamda insanlar kendilerini farklı tanıtabilir” uyarısında bulundu.

Özellikle çevrim içi oyunlarda ve sohbet ortamlarında tanışılan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Erçağ, çocuklardan özel bilgi veya fotoğraf isteyen ya da “Bunu ailene söyleme” diyerek kendilerinden bir şeyleri gizlemelerini isteyen kişilere karşı nasıl davranılması gerektiğini de anlattı. Bu tür durumlarda çocukların sessiz kalmaması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Erçağ, “Böyle bir durumda bunu bir yetişkinden gizlemeyin, güvendiğiniz bir aile büyüğüne ya da öğretmeninize mutlaka anlatın” dedi.